​Пылесос для орбиты

Опасная песчинка

Как рассказал ведущий научный сотрудник Астрофизичес­кого института имени В. Фесенкова, завсектором наблюдений искусственных спутников земли и информационных систем Александр Серебрянский, один из телескопов в обсерватории «Ассы-Тургень», расположенной в горах Заилийского Алату вблизи Алматы, предназначен для наб­людения объектов околоземного пространства, где вместе со спутниками геостационарной зоны вращается большое количество космического мусора.

– Сейчас околоземная орбита очень плотно «населена», на ней порядка 2 тысяч объектов как работающих, так и исчерпавших свой ресурс, – поясняет Александр Серебрянский. – При этом надо учитывать и тот факт, что Казахстан расположен в так называемой точке равновесия, наиболее благоприятной для локализации геостационарных объектов, поэтому получается, что и спутники, и различного рода космический мусор всегда «висят» над нами, хотя движутся со скоростью порядка 3 километ­ров в секунду на расстоянии 36 тысяч километров от поверхности Земли, передвигаясь синхронно с вращением самой планеты. Если «чужой» объект начинает приближаться к нашим спутникам, мы передаем информацию в Республиканский центр космической связи, и движение KazSat корректируется, чтобы избежать столкновения, – рассказал ученый.

А подобное вполне возможно – история мировой космонавтики накопила уже достаточно данных о случаях столкновения космических аппаратов с орбитальным мусором. Вот лишь нес­колько примеров. В 1996 году французский спутник Cerise столкнулся с фрагментом третьей отработанной ступни своей же французской ракеты Arian, запущенной раньше, и в результате сам превратился в мусор. С космическим мусором в 2006-м столкнулся российский спутник «Экспресс-АМ 11», а в 2013-м – первый эквадорский спутник NEE-01 Pegaso. В результате и тот, и другой вышли из строя.

В 2001 году Международная космическая станция только чудом не столкнулась с прибором, утерянным американскими аст­ронавтами во время работы в открытом космосе. А так как этот прибор весил 7 кг, это неизбежно привело бы к катастрофе. И отныне МКС вынуждена постоянно маневрировать, дабы избежать столкновения с орбитальным хламом.

Кстати сказать, неприятности может доставить даже крохотный обломок. Скажем, в 1983 году от столкновения с песчинкой менее миллиметра (!) получил трещину в стекле американский шаттл Chellenger. А всего американцам пришлось более 70 раз заменять стекла на шаттлах, подбитых космическим мусором. По мнению ученых, двухмиллиметровый мусорный осколок способен пройти, словно нож сквозь масло, через защищенное скафандром тело астронавта.

Первоначально считалось, что отработавшие свое спутники, а также вторые и последующие ступени ракет-носителей будут благополучно сгорать в атмосфере. На самом деле все обстоит иначе. Человечество успело изрядно намусорить не только на Земле, но и в космосе. И если раньше нас пугали пришельцами, кометами и метеоритами, то теперь люди сами создали космическую угрозу, причем явно более реальную, чем мифические пришельцы. Ведь этот космический мусор в любой момент может свалиться нам на голову. Казахстанцы уже не однажды испытали на себе все «прелести», которые несут с собой подобные гости из космоса – обломки «Протонов», падавшие на нашу территорию, не только представляли угрозу жизни людей, но и наносили урон окружающей среде в результате разлива оставшегося в них гептила, токсичного ракетного топлива.

Кто первый?

История не сохранила данных о том, кто открыл счет мусорным свалкам на Земле, а вот что касается космоса, то здесь «все ходы записаны» – первым космичес­ким мусором стал американский спутник Vanguard-1, запущенный 60 лет назад, в 1958 году. В то время как первый советский «Спутник-1», отправленный на орбиту 4 октября 1957 года, отработав свое, сгорел в плотных слоях атмосферы. К сожалению, американцы свой спутник не утилизировали, и он до сих пор болтается на орбите. Более того, по оценкам специалистов НАСА, этому орбитальному долгожителю предстоит наматывать круги вокруг Земли еще как минимум 240 лет, прежде чем он войдет в плотные слои и сгорит.

Стоит отметить, что проблема засорения околоземного пространства космическим мусором возникла сразу после запусков первых искусственных спутников Земли в конце 50-х годов. Но официальный статус на международном уровне она получила после доклада Генерального секретаря ООН под названием «Воздействие космической дея­тельности на окружающую среду» 10 декабря 1993 года, где было особо отмечено, что эта проблема имеет международный, глобальный характер: нет засорения национального околоземного космического пространства, есть засорение общего космоса, что одинаково негативно влияет на все страны. И сейчас государства, входящие в Европейское космическое агентство, приняли соглашение о том, что все космические аппараты обязаны иметь системы самоуничтожения – при выходе из строя они должны автоматически сходить с орбиты и сгорать в плотных слоях атмосферы. К этому соглашению присоединились и США.

Сейчас ведется постоянный международный мониторинг космического мусора, все обнаруженные объекты заносятся в единый каталог, которое издает американское агентство NORAD. Проблемой космического мусора активно занимается и Россия, еще в 90-х годах россиянами была разработана математическая модель засоренности околоземного космического пространства.

Как свидетельствует космическая статистика, больше всех мусорит на орбите Китай – на его долю приходится 40% всего орбитального хлама, затем идут США – 27,5%, и на третьем месте – Россия, которой в этом плане «помог» СССР, – 25,5%. Остальное – это «вклад» других стран.

Кстати сказать, первый казахстанский спутник связи, запущенный в октябре 2006 года, в августе 2009-го был переведен на так называемую орбиту захоронения. Как пояснил Александр Серебрянский, орбитой захоронения считается высота, на 200 км превышающая высоту геостационарной орбиты.

Самым крупным космическим мусором признана орбитальная станция «Мир», которая была затоплена в Тихом океане 23 марта 2001 года. По оценкам специалистов, станция потеряла не более 15% от своего веса во время прохождения плотных слоев атмосферы, а это значит, что на океаническом дне покоится махина весом свыше 100 тонн!

Среди хлама, заполняющего околоземное пространство, есть и довольно неожиданные вещи. Например, перчатка первого американца Эда Уайта, вышедшего в открытый космос, а также фотоаппараты, плоскогубцы, гаечный ключ, зубная щетка, ящик с инструментами и мусорные мешки, выбрасывавшиеся со станции «Мир» на протяжении более 10 лет.

– Со временем мы попросту окажемся запертыми на Земле, если не найдем надежного способа избавиться от космического мусора. И еще неизвестно, сколько его со временем сгорит в атмосфере, а сколько рухнет нам на головы, – говорит Александр Серебрянский.

Впрочем, вывод из строя тех же спутников связи тоже ни к чему хорошему не приведет, ведь сейчас человеческая цивилизация не может обходиться без различного рода теле-и радиосвязи. Поэтому любой сбой на орбите неизбежно создает серьезные проблемы на Земле.

Закон Кесслера

По мнению ученых, опасность космического мусора еще и в том, что он «размножается» столкновением. Этот феномен получил название синдрома Кесслера, названного так в честь консультанта НАСА Дональда Кесслера. Еще более четверти века назад, в 1991 году, он опубликовал работу, в которой обосновал несколько возможных сценариев развития ситуации с космическим мусором. Худший выглядит так: насыщение обломками околоземного пространства достигнет критической стадии, в результате начинается цепная реакция по типу «эффекта домино»: сталкиваясь друг с другом, обломки порождают новые обломки. Этот каскад столкновений и разлет осколков уничтожат большую часть спутников и сделают околоземное пространство непригодным для навигации на многие годы.

Роковая черта – 2055 год, когда «рождаемость» мусора превысит его «смертность». Фантастика, скажут некоторые. Увы, уже реаль­ность. По этому поводу ушлые голливудские киношники сняли очередной фильм-катаст­рофу «Гравитация». Он о том, что россияне уничтожают собственный искусственный спутник, обломки которого разлетаются во все стороны, сталкиваются с другими обломками…. Все это несется в пространстве с огромной скоростью, дырявя американский шаттл и в клочки разнося международную космическую станцию. Другими словами, очередной космический армагеддон. К сожалению, на этот раз имеющий вполне реальную основу.

Космический веник

В общем, нужен космический «пылесос», который почистил бы орбиту. И ученые многих стран активно работают над этой проб­лемой. Например, японцы предлагают очищать ближний космос с помощью гигантских металлических сетей – эти космические ловушки собирали бы мусор и отправляли его в плотные слои атмосферы, где бы он сгорал.

Американские ученые предлагают распылить в ближнем космосе облако из мельчайших вольфрамовых частиц. Согласно проекту, такое облако через 10–15 лет станет одним из верхних слоев земной атмосферы и, опус­каясь все ниже, вместе с мусором сгорит на подходе к земле.

Есть и другие предложения – например, уничтожать мусор с помощью ядерного луча или наземных лазеров. К сожалению, пока все эти проекты существуют лишь теоретически. В реалии технологии, которые позволили бы провести генеральную уборку на орбите, еще не созданы. Так что молодым и креативным умам есть чем заняться. А вдруг спасительное решение найдут казахстанские исследователи? Ведь человечество не может закрыть себе дорогу в космос.