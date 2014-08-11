Пыльная буря в Актау оставила жителей города без воды и света

Из-за пыльной бури произошло отключение воды и света в Актау накануне, 10 августа. Без воды и света остались почти 200 тысяч жителей города, сообщает Aktau-Business.Com.

Авария на подающей свет линии вывела из строя оборудование.

"ЧП произошло в полдень воскресенья. Сначала от благ цивилизации были отключены нижние районы города, к вечеру по цепочке та же участь ждала и верхние. Товаром дня в любом супермаркете города является питьевая вода. Актаусцы, несмотря на позднее время суток, толпами стоят в очереди и скупают все имеющиеся ее запасы", – информируют на сайте.

Однако, как отмечается на сайте, пресс-секретарь ТОО "МАЭК "Казатомпром" Колканат Нуржаубайулы считает ситуацию регулируемой.

"Из-за пыльной бури, поднявшейся в обед, была повреждена центральная подающая линия. Соответственно, прекратилась подача воды и света в город. На место аварии была сразу же направлена бригада, которая уже в ближайшее время закончит восстановительные работы. Максимально через два часа подача воды и электроэнергии в Актау возобновится. В некоторых микрорайонах вода уже появилась. Но только техническая. Для того чтобы появилась питьевая, жителям города необходимо будет немного подождать. Просим актаусцев не паниковать и соблюдать спокойствие", – сказал он.