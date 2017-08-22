Пыльные бури обрушатся на некоторые регионы Казахстана

В двух регионах республики 23 августа ожидаются усиление ветра и пыльные бури, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет". 

По прогнозам синоптиков, 23 августа на территории Мангистауской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра восточного и юго-восточного направления до 15-20 метров в секунду.

Еще хуже погода ожидается в Кызылординской области, где 23-25 августа местами сохранится северо-восточный и восточный ветер, скорость которого будет составлять до 15-20 метров в секунду, с порывами до 23-28 метров в секунду, пыльная буря.

Также в Казгидромете сообщили, что 23 августа в Костанайской области ожидается сильная жара, местами температура повысится до 35 градусов Цельсия.

