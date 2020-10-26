Пышную свадьбу сыну в ресторане устроил сельский аким в ЗКО
Екатерина Елисеева
В Западно-Казахстанской области во время карантина прошла свадьба сына сельского акима, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.
По предварительной информации, массовое мероприятие состоялось в минувшие выходные в одном из ресторанов в Уральске. Со слов очевидцев, виновник торжества - сын акима Акжолского сельского округа Акжайыкского района.
И.о. акима Акжайыкского района Ердос Умитов рассказал, что о прошедшей свадьбе сына акима Акжолского сельского округа Татжана Утемисова они узнали только сегодня, 26 октября.
"Это неудобная ситуация, в данный момент Татжан Утемисов находится в трудовом отпуске. Вообще все акимы района уведомлены о соблюдении карантинных мер. Есть специальные мониторинговые группы, которые работают над этим, чтобы все меры соблюдались. После выхода из отпуска эту ситуацию будем рассматривать в законном порядке. Хотя 30 октября назначены выборы акима Акжолского сельского округа и в числе кандидатов действующего акима Татжана Утемисова нет", - пояснил Ердос Умитов.