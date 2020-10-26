Общество

Пышную свадьбу сыну в ресторане устроил сельский аким в ЗКО

Екатерина Елисеева
В Западно-Казахстанской области во время карантина прошла свадьба сына сельского акима, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz

По предварительной информации, массовое мероприятие состоялось в минувшие выходные в одном из ресторанов в Уральске. Со слов очевидцев, виновник торжества - сын акима Акжолского сельского округа Акжайыкского района.

И.о. акима Акжайыкского района Ердос Умитов рассказал, что о прошедшей свадьбе сына акима Акжолского сельского округа Татжана Утемисова они узнали только сегодня, 26 октября.

"Это неудобная ситуация, в данный момент Татжан Утемисов находится в трудовом отпуске. Вообще все акимы района уведомлены о соблюдении карантинных мер. Есть специальные мониторинговые группы, которые работают над этим, чтобы все меры соблюдались. После выхода из отпуска эту ситуацию будем рассматривать в законном порядке. Хотя 30 октября назначены выборы акима Акжолского сельского округа и в числе кандидатов действующего акима Татжана Утемисова нет", - пояснил Ердос Умитов.

Популярное

Все
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Рассекречивание сотен тысяч документов стало исходным моментом для процедуры реабилитации репрессированных
В Павлодаре строят глиняную подземную стену, чтобы предотвратить распространение крупнейшего в республике очага ртутного загрязнения
Не забыты имя и дела твои
Закон «Об амнистии» имеет важное политическое значение не только для самих амнистированных, но и для всех граждан страны
Нарушения норм дезинфекции выявлены в школьных пищеблоках Северо-Казахстанской области
Сегодня в мире практически нет государств, не применяющих практику установления ограничений на использование Интернета
Страна Великой степи и Поднебесная: 30 лет сотрудничества
В основе – демократические ценности
Новые возможности для граждан
Я люблю свой дивный край
Обойдемся без наказаний
Символ Казахстана на «Барыс-Арене»
​​​​​​​Правовой фундамент Справедливого Казахстана
Серый город не может петь
​​​​​​​«Я рисую город свой»
Новые рамки суда присяжных
​​​​​​​Будущие звезды растут в глубинке
​​​​​​​Стартовали с победы
Путь к осознанной взаимозависимости
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
В Правительстве прошло совещание по социальному предпринимательству
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший
В Казахстане начнут проверять законность выдачи лицензий на геологоразведку
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Общество
99 раз звонил в полицию без причины житель Астаны
Общество , Видеогалерея
Женщина таксовала с грудничком на руках в Астане
Общество
Свыше 11 млрд тенге пайщиков присвоил житель Астаны
Общество
Генплан Конаева обещают презентовать горожанам в декабре

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]