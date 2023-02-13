Пытались убить женщину: четверых подозреваемых задержали в Алматинской области

Четверо подозреваемых за попытку убийства были задержаны в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

9 февраля около 06:30 в районную больницу села Шонжы с открытой травмой головы доставили 50-летнюю «А».

Факт зарегистрировали в ЕРДР отдела полиции Уйгурского района по части 3 статьи 24, пункту 8 части 2 статьи 99 УК РК (покушение на убийство).

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управлений криминальной полиции и по борьбе с организованной преступностью областного ДП, а также оперативники районного подразделения установили и задержали четверых подозреваемых 1999, 2001 и двоих 2000 годов рождения, являющихся уроженцами Уйгурского, Енбекшиказахского районов и города Алматы.

Установлено, что 9 февраля около 04:00 неизвестные отжали пластиковое окно и проникли в дом, где, увидев гражданку «А», нанесли ей телесные повреждения в область головы», – сообщили в ведомстве.

Сейчас подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные мероприятия. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.