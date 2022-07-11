Фото: ДП Алматинской области
Происшествия
Пытался изнасиловать двух школьниц: душевнобольного мужчину задержали в Алматинской области

Психически неуравновешенный мужчина напал на двух школьниц в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

9 июля к полицейским Уйгурского района поступили заявления от родителей двух несовершеннолетних девушек. Заявители потребовали установить и принять меры к неизвестному, который в одном из общественных туалетов cела Шонжы напал на их дочерей (обеим по 17 лет) и пытался изнасиловать. Девушки оказались не из робкого десятка и смогли своими силами отбиться от насильника.

Полицейские организовали оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых задержали 31-летнего местного жителя.

Установлено, что мужчина страдает умственной отсталостью, имеет инвалидность и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Окончательное процессуальное решение будет принято по заключению специально назначенной по факту психиатрической экспертизы.

По обоим фактам в отношении задержанного возбуждено уголовное производство, предусмотренное частью 3 статьи 24, частью 3-2 статьи 120 УК (покушение на изнасилование).

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