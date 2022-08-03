Пытался спасти племянника, но утонул вместе с ним житель ЗКО

Взрослый и ребенок утонули в реке Урал в Западно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Трагедия произошла 2 августа около 16:00 в посёлке Акжайык Теректинского района.

Как рассказал заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Канат Доспаев, в этот день двое взрослых и четверо детей купались в реке Урал.

В какой-то момент 35-летний мужчина заметил, что двое детей начали тонуть. Он прыгнул в воду и вытащил дочь. Семилетнего племянника, к сожалению, спасти не сумел. Мужчина не справился с течением и утонул.

«До прибытия спасателей местные жители нашли и извлекли из воды тело мужчины. Ребёнка найти пока не удалось, поисково-спасательные работы продолжаются. На месте работают восемь сотрудников ДЧС и две единицы техники.

Хочется отметить, что данный участок не оборудован для купания, средняя глубина составляет около 10 метров, ширина – 50 метров, течение воды – свыше одного метра в секунду, примерная температура воды составляла 15-17 градусов», – рассказал Канат Доспаев.

С начала купального сезона на водоёмах области утонули 15 человек, шесть из которых дети. К административной ответственности за нарушение правил водопользования, распитие спиртных напитков у водоёмов привлекли 46 человек. Спасти удалось 12 человек. Спасатели настоятельно рекомендуют строго соблюдать правила безопасности на воде.