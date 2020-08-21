Пытался вывезти на свалку: водитель рассказал, зачем привязал собаку к грузовику
В Алматинской области задержали водителя, который привязал к грузовику собаку и протащил ее по трассе несколько километров. Шокирующие кадры появились в сети, передает KTK.
37-летний житель Енбекшиказахского района попытался объяснить свой поступок.
"Я занимаюсь вывозом мусора. Сегодня, 20 августа, у обочины увидел мертвую собаку. Грузить в кузов животное не стал, а просто привязал к машине и попытался так вывезти на свалку. Издеваться над собакой я не хотел, за свой поступок извиняюсь", - сказал он.
На кадрах видно, как небольшой грузовик тащит по трассе собаку. Таким способом животное провезли больше 50 километров. В полиции рассказали, что подозреваемый прицепил пса к кузову веревкой за лапу. Действия водителя возмутили казахстанцев.
Они потребовали детально разобраться в инциденте. Сейчас следователи выясняют, было ли животное на самом деле мертвым или пес скончался во время поездки.
"Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». В отношении водителя будут приняты соответствующие меры", - отметила официальный представитель ДП Алматинской области Акбота Куанышбеккызы.