Происшествия
Пытался вывезти на свалку: водитель рассказал, зачем привязал собаку к грузовику
В Алматинской области задержали водителя, который привязал к грузовику собаку и протащил ее по трассе несколько километров. Шокирующие кадры появились в сети, передает KTK.

37-летний житель Енбекшиказахского района попытался объяснить свой поступок.

"Я занимаюсь вывозом мусора. Сегодня, 20 августа, у обочины увидел мертвую собаку. Грузить в кузов животное не стал, а просто привязал к машине и попытался так вывезти на свалку. Издеваться над собакой я не хотел, за свой поступок извиняюсь", - сказал он.

На кадрах видно, как небольшой грузовик тащит по трассе собаку. Таким способом животное провезли больше 50 километров. В полиции рассказали, что подозреваемый прицепил пса к кузову веревкой за лапу. Действия водителя возмутили казахстанцев.

Они потребовали детально разобраться в инциденте. Сейчас следователи выясняют, было ли животное на самом деле мертвым или пес скончался во время поездки.

"Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». В отношении водителя будут приняты соответствующие меры", - отметила официальный представитель ДП Алматинской области Акбота Куанышбеккызы.


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