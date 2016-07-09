Пытаясь сделать селфи подросток утонул в Иртыше

Фото из открытых источников
На аллее Влюбленных в областном центре Восточно-Казахстанской области 17-летний парень пытавшись сделать селфи, сорвался в реку и утонул, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на YK-news.kz
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По информации Восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда (ВРАОСО), инцидент произошел во второй половине дня, 5 июля. Свидетели случившегося рассказали, что парень взобрался на парапет в районе улицы Пермитина. В попытке сделать селфи на фоне реки, молодой человек потерял равновесие и упал в воду, где его унесло сильным течением.
Во ВРАОСО пояснили, что пока водолазы могут лишь проводить поиски тела визуально с поверхности воды. Погружение в реку при таком течении запрещено.