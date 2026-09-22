Qarmet: на пути технологической перестройки

Фото: Qarmet

Рост объемов производства

Вот уже три года Карметкомбинатом, его шахтами и обогатительными фабриками владеет отечественный инвестор, взявший на себя обязательство поднять горно-металлургические предприятия с колен.

Компания «Qarmet» осуществляет крупномасштабную инвестиционную программу, рассчитанную на период до 2028 года. В ее рамках планируется направить около 3,5 млрд долларов на модернизацию производства, повышение безопасности труда, а также осуществление социальных и экологичес­ких проектов.

– Наша стратегическая цель – добиться к 2028 году объема выплавки стали в пять миллионов тонн, – отмечает председатель правления АО «Qarmet» Петр Трушин. – В нынешнем году планируем приблизиться к отметке в четыре миллиона тонн. За семь месяцев комбинатом произведено уже 2,3 миллиона тонн стали, и динамика у нас положительная. Что касается угольного концентрата, то впервые за долгое время компания начала его экспортировать. Поставили почти 500 тысяч тонн этого вида продукции потребителям в Россию, Китай и Индию. Зарубежные партнеры подтвердили высокое качество угольного концентрата из Караганды.

Петр Трушин подчеркивает, что после прихода нового инвестора увеличились отчисления в бюджет и заработки произ­водственного персонала. Если говорить о налогах, то в 2023 году они составляли 80 млрд тенге, а по итогам семи месяцев нынешнего достигли 150 млрд тенге. Что касается средней ежемесячной зарплаты работников АО «Qarmet», то за три года она возросла с 481 до 638 тыс. тенге.

– Ситуация достаточно позитивная, – отмечает Петр Трушин. – При этом общий фонд оплаты труда у нас увеличился на 100 миллиардов тенге, хотя численность персонала существенно не изменилась. Плюс к этому наш коллективный договор признан лучшим в Казахстане. И не зря – по нему у наших работников есть много льгот и преференций.

Председатель правления АО «Qarmet» добавляет, что новый инвестор погасил долги своего предшественника по налогам и оплате товаров и услуг поставщикам и подрядчикам. Со стабилизацией финансового положения началась модернизация производства.

Надо отметить, что казахстанский инвес­тор получил Карметкомбинат в удручающем состоянии. Ведь большинство его цехов были построены более полувека назад, и на их обновление предыдущий владелец особо не тратился. Металлурги работали, используя агрегаты и технологии прошлого века. Поэтому новый инвестор сделал ставку на модернизацию. В первую очередь было решено построить две новые коксовые батареи. Их общая производительность составит 1,5 млн тонн сухого сырья в год. После запуска они заменят четыре устаревших агрегата, которые эксплуатируются еще с 1960-х.

– Коксовые батареи № 8 и 9 для нас возводит китайская компания ACRE Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation, – сообщил директор по капитальному строительству АО «Qarmet» Алексей Сидоренко. – Это мировой лидер в своей отрасли. За пос­ледние 10 лет она построила коксовых батарей больше, чем все остальные компании в мире, вместе взятые.

Строительство двух агрегатов идет параллельно. Фундамент под них уже залит. На территории, отведенной под батарею № 8, установлен тепляк – кожух, защищаю­щий огнеупорную кирпичную кладку от неблагоприятных погодных условий. На второй площадке его пока нет. Здесь строят корпус угольной башни и делают армирование верхней фундамент­ной плиты. Параллельно поднимаются стены продольного газохода, идет устройство фундамента будущей дымовой трубы, высота которой составит 35 метров.

– Общая стоимость строительства коксовых батарей составляет 450 миллионов долларов, – проинформировал председатель правления АО «Qarmet» Петр Трушин. – Если учитывать, что они будут оснащены системой газоочистки, бензольным отделением и смолопереработкой, то инвестиции возрастут до 700 миллио­нов. Одновременно со строительством в настоящее время идет формирование технологической части нового коксохимического комплекса. Специалисты Qarmet уже начали приемку основного оборудования: коксовыталкивателя, двересъемной и углезагрузочной машин, электровоза, тушильного вагона, а также дверей, рам и брони будущих печей. После проверки эти агрегаты отправят из Китая в Темиртау для последующего монтажа.

Еще один важный проект, который сейчас находится в активной фазе, касается газификации металлургического комбината. В прошлом году Qarmet уже завершил ее первый этап. На экологичес­ки чистое топливо переведены доменное производство и методические (нагревательные) печи листопрокатного цеха № 1. Это позволило сократить применение в качестве топлива более дорогих и менее экологичных кокса и мазута.

На следующих этапах планируется газификация цеха обжига извести, кислородно-конвертерного цеха, линий цинкования и ТЭЦ. Модернизация даст возможность снизить вредные выбросы в атмосферу и позитивно отразится на экологической обстановке в городе Темиртау.

Инвестпроекты в активной фазе

Строительство сортопрокатного комп­лекса – еще один крупный инвестиционный проект АО «Qarmet». Его также воплощает в реальность китайская подрядная организация. Уже возведен каркас будущего производственного объекта. Устанавливаются мостовые краны, идет процесс создания системы электро­снабжения сортопрокатного цеха. Скоро у него появится крыша, пос­ле чего специалисты приступят к монтажу технологического оборудования.

Ожидается, что новый сортопрокатный стан будет выдавать более 540 тыс. тонн стальной продукции в год. Упор намечается сделать на выпуске арматуры марок А600 и А1000, которая выдерживает экстремальные нагрузки. Ее будут продавать как на внутреннем рынке, так и отправлять на экспорт.

– По нашим данным, ежегодно до 900 тысяч тонн арматуры ввозится в Казахстан из-за границы, в основном из России и Китая, – констатирует директор стального департамента АО «Qarmet» Андрей Берг. – Поэтому будем работать на импортозамещение. Мы видим в этом проекте большие перспективы. К тому же наша продукция уже прошла циклические испытания. Подтверждено, что она подходит для строительства атомной электростанции.

Глава стального департамента отмечает, что строительство сортопрокатного комплекса идет достаточно высокими темпами. Ожидается, что к концу нынешнего года уже запустят стан, будет выпущена первая партия арматуры. Сейчас осуществляется набор персонала. Одну часть коллектива наберут со стороны, вторую – из действующих работников Карметкомбината, которых переведут из других подразделений. Позже группу специалистов отправят в Китай, где их будут обучать работе на новом стане.

Надо отметить, что сырье для сортопрокатного цеха производится здесь же, на Карметкомбинате. Для этого используются машины непрерывного литья заготовок. На предприятии их три. В них расплавленный металл последовательно охлаждается, кристаллизуется и формируется в сляб или квадратную заготовку определенного сечения. Эти агрегаты обеспечивают прямую технологическую связь между выплавкой стали и последующими ее переделами. Их общая проектная мощность составляет 5,2 млн тонн слябов и 1,2 млн тонн квадратной заготовки в год.

Еще один важный проект, который осуществляется в АО «Qarmet», связан со строительством нового комплекса горячего непрерывного цинкования и полимерных покрытий. Объем инвестиций в него составит около 84 млрд тенге. Сейчас в составе предприятия есть цех горячего цинкования и алюминирования, он предназначен для нанесения защитного и декоративного покрытий на стальной прокат. Однако его мощности недостаточно. Запуск нового комплекса позволит не только увеличить объемы производства, но и укрепить позиции Qarmet на рынке металлопродукции с высокой добавленной стоимостью.

– Нашим партнером в работе над этим проектом выступает бельгийская инжиниринговая компания John Cockerill, – сообщил председатель правления АО «Qarmet» Петр Трушин. – Это, можно сказать, гранд среди поставщиков решений для линий горячего и холодного проката, непрерывного оцинкования, нанесения полимерных покрытий. Строительство комплекса уже началось. Надеемся, к первому кварталу 2028 года он будет запущен (начнет работу).

Следует также напомнить, что, после того как у руля Карметкомбината встал новый инвестор, Глава государства пос­тавил перед ним важную цель: наладить выпуск премиальных марок стали, в первую очередь для автомобильной промышленности. Чтобы достичь ее, АО «Qarmet» готовится к строительству современного литейно-прокатного комп­лекса. Ожидаемые инвестиции – около 650 млн долларов. Новый комплекс сможет выпускать горячекатаную сталь толщиной от 0,6 до 16 мм. Именно такой металл востребован в автомобилестроении, нефтегазовой и атомной отраслях, а также в производстве бытовой техники.

– Отличительная особенность нового комплекса состоит в том, что здесь будет происходить непрерывная прокатка стали, – подчеркивает Петр Трушин. – Благодаря этому себестоимость новой продукции относительно рыночной окажется ниже на 50–60 долларов за тонну. Для нас это важный показатель. Кроме того, количество сортов производимой продукции увеличится в разы. Таким образом, Qarmet станет поставщиком сырья для производства труб, автомобилей, мостостроения. Мы будем закрывать потребность в конструкционной стали.

Первый и поэтому важный шаг в использовании отечественной стали в отрасли автомобилестроения уже сделан. АО «Qarmet» наладило промышленную кооперацию с Саранским автобусным заводом QazTehna. Металлургический гигант поставляет ему оцинкованную сталь марок 08ПС и 08КП. Из нее на гидравлическом штамповочном прессе изготавливают основные металлические элементы кузова автобусов Yutong, в том числе детали крыши, боковые панели, стойки, элементы обшивки. Раньше же их приходилось поставлять из Китая.

– Используя отечественную сталь, мы, во-первых, исполняем поручение Главы государства. Во-вторых, удешевляем стоимость своей продукции, а значит, становимся конкурентоспособнее, – перечисляет преимущества директор по произ­водству завода QazTehna Александр Мизгулин. – Отечественный металл ничем не отличается от того, который мы получали раньше. Мы отправляли его на испытания в Китай, как положено по договоренности с держателем бренда Yutong, и он успешно их выдержал.

Запуск собственного штамповочного производства позволил QazTehna увеличить уровень локализации выпуска автобусов более чем на 11%. Сейчас он составляет 35%. Использование металла АО «Qarmet» в производстве автобусов подтверждает востребованность отечест­венного сырья и способствует формированию производственных цепочек внутри республики.

Отметим, что развитие этого направления связано с программой модернизации, которая предусматривает расширение ассортимента продукции для автомобильной и машиностроительной отраслей.

Курс на безопасный труд

Процесс модернизации запущен не только в стальном, но и в угольном департаменте. Осваивается новая подземная техника. В частности, шахта «Шахтинская» получила в свое распоряжение современный очистной комбайн FS 400. Эта горная машина предназначена для двусторонней резки и погрузки угля в очистных забоях. Шахтеры уже успели оценить преимущества нового комбайна. Управлять им можно дистанционно – с помощью радиопультов. Благодаря этому оператор может находиться на расстоянии от вращающихся механизмов, что повышает уровень производственной безопасности.

Кроме того, на «Шахтинскую» и другие шахты поступили новые проходческие комбайны КП-21. Они предназначены для проведения подготовительных выработок, рытья тоннелей и штреков, по которым транспортируются уголь и оборудование, осуществляется вентиляция. Эти машины способны работать в шахтах, где существует опасность выделения метана. Их важное преимущество – упомянутая выше система дистанционного управления и цифрового мониторинга.

Кроме того, для угледобывающих предприятий закуплены буровые установки Super Turbo Bolter, предназначенные для проходки и крепления подземных выработок. Они сконструированы с учетом технологии безударного вращательного бурения пород кровли. Это способствует ускорению производственного процесса и повышению уровня промышленной безопасности.

Вместе с тем на двух угольных предприя­тиях продолжается строительство новых стволов. Два из них возводятся на шахте «Тентекская». Третий – центральный клетьевой ствол – уже готовится к вводу в экс­плуатацию на шахте им. Т. Кузембаева. Новый объект откроет шахтерам доступ к пластам с подтвержденными запасами в более чем 22 млн тонн угля.

Отметим, что в угольном департаменте уделяют большое внимание промышленной безопасности. На всех шахтах внедрена система позиционирования, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать перемещение рабочих и спецтехники под землей, а также контролировать их нахождение в опасных зонах. Вся информация об этом стекается в диспетчерско-аналитический центр, который действует с 2024 года. Здесь работают 15 операторов. Они в круглосуточном режиме с помощью камер видеонаблюдения и датчиков отслеживают текущую ситуацию на угольных предприятиях.

Особое внимание диспетчеры уделяют контролю газовой обстановки и работе системы позиционирования персонала.

– Наша система включает в себя аварийное оповещение и подземную радио­связь, – объясняет технический директор угольного департамента Karaganda Komir АО «Qarmet» Сергей Шуберский. – Как это происходит? У каждого работника имеется датчик в лампе. Когда поступает информация об аварийной ситуации, она начинает моргать. Кроме того, у людей есть пейджеры со специальной аварийной кнопкой. Если шахтер плохо себя почувствовал, он может ее нажать и рассчитывать на помощь. В этом случае мы получаем тревожный сигнал и отправляем к нему спасательную бригаду.

Благодаря работе диспетчерско-аналитического центра в угольном департаменте поддерживается высокий уровень промышленной безопасности.

Добавим, что инвестор уделяет внимание социальным проектам. К примеру, в нынешнем году он подарил жителям Темиртау новое общественное пространство для прогулок и занятий спортом – Qarmet Park. На площади в семь гектаров построи­ли баскетбольный корт, оборудовали воркаут-площадки, установили детские игровые комплексы и спортивные тренажеры. Прогулочные зоны замостили брусчаткой, установили фонари, посадили молодые деревья. Парк открылся недавно, но здесь уже успели провести массовый забег Qarmet Run 2026 и спортивный праздник Kia Basketball Fest.

Другой социально значимый проект – трамвайный парк Темиртау. После ухода прежнего владельца Карметкомбината он оказался на грани закрытия. Однако Qarmet худшего не допустил. Он сохранил коллектив, восстановил железнодорожное полотно и контактную сеть, закупил 8 современных 16-метровых трамваев обтекаемой формы с оригинальной аэрогра­фией на бортах. Они стали новой достопримечательностью города металлургов.

В заключение надо отметить, что жителей Карагандинского региона впечатляет размах инвестиционных проектов, которые уже осуществляются или находятся в стадии планирования. Отрадно, что инвестор не просто латает дыры, а соз­дает фундамент для дальнейшего роста. При этом он не забывает о социаль­ной ответственности и безопасности своих работников. Ведь люди – это особый капитал, без которого невозможно развитие ни одного самого современного предприятия.



