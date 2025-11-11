Qarmet выделит 700 млн тенге на развитие региона

Инфраструктура
11
Елена Унжакова

Меморандум о поддержке и развитии социальной инфраструктуры подписан между АО «Qarmet» и акиматом области Улытау.

фото из архива "КП"

Согласно документу, в городе Каражале при поддержке предприятия начнут реализовываться новые социальные инициативы. Компания Qarmet ведет деятельность на территории области через ТОО «Оркен», занимающееся добычей железной и марганцевой руды.

В рамках заключенного соглашения о партнерстве компания в 2026–2028 годах направит 700 млн тенге на модернизацию ряда социальных объектов и развитие городской инфраструктуры. Предус­мотрены капитальный ремонт детского сада «Балбобек», приоб­ретение специальной техники для коммунальных служб и улучшение условий труда медицинских работников. Компания также намерена финансировать спортивные инициативы и проекты, направленные на привлечение молодежи к занятию спортом.

#меморандум #область Улытау #QARMET

Популярное

Все
Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее
Лаборатория под открытым небом
Жером Бойе: Растет роль Казахстана в евразийской транспортной цепочке
Приоритетные задачи
Государственные инвестиции – основа рынка
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Здесь качество – не лозунг, а система
Определился состав финалистов
В Зайсанском районе построят водохранилище
Рекордный урожай зерновых и других сельхозкультур собрали в Казахстане
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Остался год до юношеской Олимпиады
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Россыпь наград из Улан-Батора
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Составлен ТОП-5 крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Портрет Алии украсил набережную
Потайной туннель римских императоров под Колизеем откроется для туристов
Токаев утвердил стратегические ориентиры внутренней политики
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

В Казахстане начинается новый этап комплексного развития ре…
Сделать спорт доступным для каждого
Встретят зиму в тепле и уюте
Завершилась реконструкция общественного пространства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]