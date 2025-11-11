Qarmet выделит 700 млн тенге на развитие региона Инфраструктура 11 ноября 2025 г. 2:40 11 Елена Унжакова Меморандум о поддержке и развитии социальной инфраструктуры подписан между АО «Qarmet» и акиматом области Улытау. фото из архива "КП" Согласно документу, в городе Каражале при поддержке предприятия начнут реализовываться новые социальные инициативы. Компания Qarmet ведет деятельность на территории области через ТОО «Оркен», занимающееся добычей железной и марганцевой руды. В рамках заключенного соглашения о партнерстве компания в 2026–2028 годах направит 700 млн тенге на модернизацию ряда социальных объектов и развитие городской инфраструктуры. Предусмотрены капитальный ремонт детского сада «Балбобек», приобретение специальной техники для коммунальных служб и улучшение условий труда медицинских работников. Компания также намерена финансировать спортивные инициативы и проекты, направленные на привлечение молодежи к занятию спортом. #меморандум #область Улытау #QARMET