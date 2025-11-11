Согласно документу, в городе Каражале при поддержке предприятия начнут реализовываться новые социальные инициативы. Компания Qarmet ведет деятельность на территории области через ТОО «Оркен», занимающееся добычей железной и марганцевой руды.

В рамках заключенного соглашения о партнерстве компания в 2026–2028 годах направит 700 млн тенге на модернизацию ряда социальных объектов и развитие городской инфраструктуры. Предус­мотрены капитальный ремонт детского сада «Балбобек», приоб­ретение специальной техники для коммунальных служб и улучшение условий труда медицинских работников. Компания также намерена финансировать спортивные инициативы и проекты, направленные на привлечение молодежи к занятию спортом.