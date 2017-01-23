QAZAQ AIR и "Эйр Астана" недовольны распределением авиатоплива

Технологии
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Ксения Воронина
Авиакомпании "Эйр Астана" и QAZAQ AIR выступили с заявлением, что практика распределения авиатоплива, производимого отечественными нефтеперерабатывающими заводами, подрывает энергетическую безопасность Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу QAZAQ AIR.

В связи с этим авиакомпании "Эйр Астана" и QAZAQ AIR обращаются к руководству Министерства по инвестициям и развитию РК с требованием разработать простой и прозрачный механизм распределения отечественного авиационного топлива.

"В 2008 году был заключен Меморандум "О партнерстве между авиакомпаниями, аэропортами и основными ресурсодержателями нефти и нефтепродуктов и производителями нефтепродуктов по обеспечению внутреннего рынка авиационным керосином". В рамках этого Меморандума ежегодно утверждается График закрепления авиакомпаний и аэропортов за основными ресурсодержателями нефти и нефтепродуктов по поставке авиационного керосина. Согласно этому документу, в 2016 году при потребности в 570 тысяч тонн, отечественными НПЗ было произведено для гражданской авиации только 155 тысяч тонн. В 2017 году Министерством энергетики РК планируется произвести для гражданской авиации 241 тысячу тонн авиатоплива, что составляет примерно 38% от требуемого объема. Основную роль в вопросе распределения этих 241 тысячи тонн между субъектами гражданской авиации играет Комитет Гражданской Авиации Министерства по инвестициям и развитию РК", – указывается в сообщении.

Авиаперевозчики отмечают, что 12 января 2017 года в рамках совещания, прошедшего под председательством главы КГА Бекена Сейдахметова, был утвержден график на 2017 год, лоббирующий интересы частных компаний в ущерб интересам государственных авиакомпаний. Так, для авиакомпании QAZAQ AIR графиком установлен объем авиатоплива в среднем в два раза меньше необходимого, а для авиакомпании "Эйр Астана" – почти в 3 раза ниже требуемого. В то же время для авиакомпании SCAT предусмотрен объем авиатоплива, превышающий необходимый.

"Кроме того, для "СКАТА" ресурсодержателем определено ТОО "Петросан", являющееся основным и стабильным производителем авиатоплива в Казахстане, тогда как для "Эйр Астаны" и QAZAQ AIR КГА определяет около 10 различных ресурсодержателей, 70% из которых либо не осуществляют выработку авиатоплива, либо обладают его ограниченными объемами", – уточняется в сообщении.

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