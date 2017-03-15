Qazaq Air открывает новый маршрут между Астаной и Шымкентом
Авиакомпания Qazaq Air с 26 марта устанавливает авиасообщение между городами Шымкент и Астана, передает Kazpravda.kz.
"Шымкент один из густонаселенных, а вместе с тем экономически развитых городов страны. С момента создания компании в 2015 году, Qazaq Air соединяла жителей этого солнечного края с городами Алматы, Актобе и Атырау. Теперь с еще большей радостью мы сообщаем о возможности путешествий из Шымкента в столицу Казахстана. Таким образом Шымкент становится своего рода хабом для авиакомпании", – отметил председатель правления Qazaq Air Блэр Трехерн Поллок.
Рейсы из областного центра Южно-Казахстанской области будут выполняться дважды в неделю на современном комфортабельном авиалайнере Bombardier Q400NextGen.
Стоимость билета за перелет из Шымкента в Астану продолжительностью 1 час 55 минут начинается от 11 557 тенге в одну сторону, включая пассажирские сборы аэропорта.
На данный момент Qazaq Air выполняет полеты из Алматы в Актобе, Астану, Атырау, Костанай, Кызылорду, Павлодар, Семей, Талдыкорган и Шымкент.