QAZAQ AIR запускает новый маршрут "Астана-Актобе-Атырау"

Общество
Николай Жданов
Фото: Infreactor.org
Авиакомпания QAZAQ AIR начинает осуществлять регулярные пассажирские рейсы по направлению "Астана-Актобе-Атырау", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

С 3 сентября 2017 года каждый четверг и воскресенье жителям столицы будут доступны прямые перелеты в административный центр Актюбинской области, которые будут осуществляться на современном комфортабельном авиалайнере Bombardier Q400 NextGen авиакомпании QAZAQ AIR.

Путешествие из Астаны в Атырау будет стоить от 20 055 тенге включая пассажирские сборы. А стоимость билета за перелёт из Астаны в Актобе длительностью 1 час 55 минут начинается от 15 766 тенге, включая пассажирские сборы.

"Главной целью авиакомпании QAZAQ AIR является соединение регионов Казахстана. Именно поэтому мы рады сообщить об открытии нового регионального маршрута "Астана-Актобе-Атырау" в дополнение к уже действующим маршрутам в Актобе из Атырау и Шымкента.

Актобе – один из важных городов Западного Казахстана с развитой промышленностью, а вместе с тем и удобно расположенный географически центр, через который в Астану смогут попасть не только актюбинцы, но и жители нефтяной столицы – города Атырау. Удобные стыковочные рейсы в Актобе – это прекрасная возможность связать жителей этих городов по доступным ценам", – отметил коммерческий директор QAZAQ AIR Адель Даулетбек.

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