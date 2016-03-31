Qazaq Air запускает рейс Алматы – Кызылорда

В рамках перехода на летнюю навигацию авиакомпания Qazaq Air с 9 апреля открывает прямой регулярный рейс Алматы – Кызылорда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
Новый рейс будет выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам. В будущем количество рейсов может быть увеличено. Полеты будут выполняться на современном комфортабельном авиалайнере Bombardier Q400NextGen, отлично зарекомендовавшим себя во время зимней навигации.
Стоимость билета за перелет из Алматы в Кызылорду, включая все сборы, начинается от 12 497 тенге в одну сторону, а его продолжительность составит 1 час 45 минут.
В настоящее время Qazaq Air выполняет рейсы из Алматы в Астану, Шымкент, Актобе, Атырау, Костанай, Павлодар и Талдыкорган.