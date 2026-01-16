С 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д-Ампеццо пройдут XXV Зимние Олимпийские игры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главное событие четырехлетия будет показано в прямом эфире телеканалов «Qazaqstan» и «Qazsport», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Как отмечается, во время Олимпиады с места событий будут работать съемочные группы Корпорации с эксклюзивными новостями. Ежедневно на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport» будут выходить «Дневники Олимпиады», а на телеканале «Qazsport» в прямом эфире - студийная программа «Милан – Кортина 2026».

На белых играх будет разыграно 116 комплектов медалей в 8 видах спорта. На данный момент Казахстан является обладателем олимпийских квот в трех видах спорта – шорт-треке, конькобежном спорте и фигурном катании.

Впервые в истории Зимние игры примут два города. В Италии ожидается участие 3 000 спортсменов, которые представят около ста стран.

Церемония открытия игр пройдет 6 февраля. Это событие и соревновательная программа Олимпиады будут показаны в прямом эфире на телеканалах «Qazaqstan», «Qazsport», «Хабар» и «Jibek Joly».