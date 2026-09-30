Құрақ көрпе – чемпион!

Құрақ занимает особое место в казахской культуре. Многие века это ремесло было частью повседневной жизни народа и передавалось от матери к дочери. Традиционное құрақ көрпе – это не просто предмет домашнего обихода, а воплощение терпения, аккуратности, бережливости и художественного вкуса. В гармоничном сочетании различных элементов находят отражение идеи единства, пожелания достатка и благополучия. Сегодня это ремесло активно возрождается.

Изначально Quraq Fest планировали провести в масштабе Акжаикского района. Но интерес к мероприятию оказался настолько большим, что к нему присоединились умелицы из Уральска и еще семи районов области.

На целый день площадка фес­тиваля в селе Чапаево превратилась в одну большую этнозону. Культурная программа была разнообразной и насыщенной. Гостям фестиваля представили коллекцию национальной одеж­ды, выставки изделий декоративно-прикладного искусства, продукцию местных предпринимателей и школьных кружков.

Кульминацией праздника стал момент, когда 166 көрпе, сшитых участницами специально к фестивалю, были объе­динены в единое полотно. Все они были выполнены в технике құрақ, одного размера, в одной цветовой гамме. Огромный сине-желто-белый ковер занял около 270 кв. м.

– Все мы знаем тайпакские арбузы, тайпакские тапочки из войлока. Пусть теперь и құрақ көрпе будут брендом Акжаикского района. На них большой спрос, особенно в период свадеб и новоселий, – говорит замес­титель председателя Совета деловых женщин ЗКО Динара Казиева.

Судьи оценивали работы по качеству ткани, обработке шерсти, аккуратности швов, сложности лоскутного узора... Третье место было присуждено Мейрамгуль Утегеновой из Таскалинского района, второй стала Гульбаршин Досымова из Акжаикского района, а победительницей признана мас­терица из Каратобе Жаныл Мамбетиярова.

В продолжение этой доброй инициативы эстафета Quraq Fest передана Теректинскому району.