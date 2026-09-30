Құрақ көрпе – чемпион!

Традиции
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Более ста рукодельниц Западно-Казахстанской области продемонстрировали свое мастерство на фес­тивале Quraq Fest.

фото с официального сайта акимата Акжаикского района

Құрақ занимает особое место в казахской культуре. Многие века это ремесло было частью повседневной жизни народа и передавалось от матери к дочери. Традиционное құрақ көрпе – это не просто предмет домашнего обихода, а воплощение терпения, аккуратности, бережливости и художественного вкуса. В гармоничном сочетании различных элементов находят отражение идеи единства, пожелания достатка и благополучия. Сегодня это ремесло активно возрождается.

Изначально Quraq Fest планировали провести в масштабе Акжаикского района. Но интерес к мероприятию оказался настолько большим, что к нему присоединились умелицы из Уральска и еще семи районов области.

На целый день площадка фес­тиваля в селе Чапаево превратилась в одну большую этнозону. Культурная программа была разнообразной и насыщенной. Гостям фестиваля представили коллекцию национальной одеж­ды, выставки изделий декоративно-прикладного искусства, продукцию местных предпринимателей и школьных кружков.

Кульминацией праздника стал момент, когда 166 көрпе, сшитых участницами специально к фестивалю, были объе­динены в единое полотно. Все они были выполнены в технике құрақ, одного размера, в одной цветовой гамме. Огромный сине-желто-белый ковер занял около 270 кв. м.

– Все мы знаем тайпакские арбузы, тайпакские тапочки из войлока. Пусть теперь и құрақ көрпе будут брендом Акжаикского района. На них большой спрос, особенно в период свадеб и новоселий, – говорит замес­титель председателя Совета деловых женщин ЗКО Динара Казиева.

Судьи оценивали работы по качеству ткани, обработке шерсти, аккуратности швов, сложности лоскутного узора... Третье место было присуждено Мейрамгуль Утегеновой из Таскалинского района, второй стала Гульбаршин Досымова из Акжаикского района, а победительницей признана мас­терица из Каратобе Жаныл Мамбетиярова.

В продолжение этой доброй инициативы эстафета Quraq Fest передана Теректинскому району.

#ЗКО #культура #традиции #құрақ көрпе #фес­тиваль #Quraq Fest

Популярное

Все
Как сделать школы нового формата моделью будущего?
Президент Казахстана и Канцлер Германии ответили на вопросы журналистов
Возрождая традиции читающих наций
Серебряная высота Кристины Овчинниковой
Инвестиции в инфраструктуру
Мастера тонкой лирики
Құрақ көрпе – чемпион!
Тайник под обшивкой
Перестановки в рейтинге
Кубок FIA по дрифту
Подземные источники – на особом контроле
Поедет кубок в Жетысу
«Аят» лидирует в турнире
Нуринцы справляют новоселья
Казахстан экспортировал 15,5 млн тонн зерна и муки
Около 2 тысяч студентов из Казахстана обучаются в Германии
«Үздік маман-2026». Мастерство проверяется делом
Елдос Сметов одержал победу в первой схватке на Азиатских играх
Путь к развитию садовой селекции открывает наука
В ВКО нашли тело второго рыбака
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Новый облик старого вокзала
«Железный конь» отечественной сборки
Как в Kaspi.kz решают, что развивать, а от чего отказываться
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
На глубине 400 метров
Правовед. Ученый. Наставник
Более 30 млрд теңге выделили на строительство перинатального центра и ВПП аэропорта в Шымкенте
Президент объявил в стране общенациональный траур
В Астане из реки извлекли автомобиль
Азиада набирает ход: ни дня без медали
«Электронный двойник» теплосетей
Реальные задачи – конкретные решения
Минобороны опубликовало список погибших военнослужащих
Шутов и «Барыс» непобедимы!
В разгаре уборка картофеля
Более 100 тысяч столичных пенсионеров получат выплаты ко Дню пожилых людей
Теперь пожизненный запрет
Системная трансформация с конкретными целями
Девятиэтажка пойдет под снос
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
Огонь, долг и человечность: память о героях мирного времени увековечили на большом экране
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства

Читайте также

В столице реализуется проект «Школа национального ремесла»
В Отраре обсудили будущее древней керамики
Наследие Мангистау на земле Сыра
Наше наследие стало мировым достоянием

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]