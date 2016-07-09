​Рабочая гордость

Заместитель председателя правления по производству – главный инженер АО «АлЭС» Газий Исмухамбетов ознакомил депутата с деятельностью компании. Для Серика Кусаинова эта сфера знакомая – он сам профессиональный энергетик, хорошо знает производство изнутри. Депутат гордится тем, что защищал проект строительства пункта приема тепла на ТЭЦ-1. Поэтому он рад был побывать в знакомых цехах.

Во время встречи с коллегами-энергетиками также обсуждались перспективы отрасли, модернизация производства, выполнение инвестиционных программ. Депутат говорил с рабочими и о таких актуальных темах, как земельная реформа, изменения пенсионного законодательства, социальное обеспечение, подготовка кадров. Депутат заверил, что все вопросы, прозвучавшие на встрече, будут изучены, при необходимости оказана помощь или даны соответствующие разъяснения.