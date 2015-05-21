Рабочая группа по модернизации судоустройства и судопроизводства внесет предложения в Нацкомиссию
Елена ИВАНОВА
Под председательством заместителя руководителя Администрации Президента РК Талгата Донакова состоялось заседание рабочей группы по реализации объявленных Главой государства институциональных реформ в сфере обеспечения верховенства закона, сообщает Kazpravda.kz.
По итогам заседания выработаны предложения, направленные на обеспечение реализации поручений и установок Президента страны по модернизации судоустройства и судопроизводства, которые будут вынесены на рассмотрение Национальной комиссии по модернизации.