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Свежий выпуск
Рабочая поездка в Алматы
18 апреля 2015 г. 0:02
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01:45
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
00:00
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
00:30
Как сегодня живет аул детства выдающегося ученого Каныша Сатпаева
01:15
Почему нельзя бороться с инфляцией и одновременно стимулировать рост экономики в Казахстане
00:15
Что стоит знать казахстанцам о грядущих изменениях Конституции
10:03
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 апреля
11:08
"Биолаборатории Казахстана не подотчетны зарубежным странам" – сенатор ответил на заявления иностранных политиков
08:07
Назначены новые заместители председателя Ассамблеи народа Казахстана
09:03
Обвинила мужа в надругательстве над 8-летней дочерью жительница Шымкента
00:45
Казахстан узнал соперников по финальной части Кубка Дэвиса
12:30
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
04:14
Открыто о реформах
02:15
Что станет основой для построения Второй республики в Казахстане
08:28
Подросток оскорбил одноклассницу в WhatsApp: 2 млн тенге взыскали с родителей обидчика
02:00
Правящей партии в Казахстане предстоит пройти настоящий стресс-тест без Токаева
04:15
Сильная армия – сильный Казахстан
04:01
Пропагандистские СМИ – прямой путь к средневековью
08:46
Вооруженную охоту на скот устраивали барымтачи в Алматинской области
01:00
Более 11 млрд тенге могли нерационально потратить в Шымкенте за три года
01:30
Не забыть о налогах и провести платежи дистанционно поможет бизнесменам новое приложение
25 апреля 2022 г. 0:05
Не все так просто
22 апреля 2022 г. 10:31
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
22 апреля 2022 г. 12:38
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
23 апреля 2022 г. 15:38
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
21 апреля 2022 г. 0:00
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
21 апреля 2022 г. 9:30
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
23 апреля 2022 г. 16:57
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
25 апреля 2022 г. 18:28
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
23 апреля 2022 г. 12:43
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
26 апреля 2022 г. 12:37
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
24 апреля 2022 г. 20:47
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
21 апреля 2022 г. 2:00
Как формировались новые вооруженные силы Казахстана
21 апреля 2022 г. 20:00
40 млн тенге исчезли с банковского счета жителя Павлодара после звонка из "банка"
22 апреля 2022 г. 1:00
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
25 апреля 2022 г. 0:00
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
21 апреля 2022 г. 1:15
Миллионы пострадавших и надежда на затишье перед Пасхой – обзор ситуации в Украине
22 апреля 2022 г. 11:54
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
21 апреля 2022 г. 8:46
Акмолинец лишил носа свою сожительницу из-за ревности
21 апреля 2022 г. 10:17
Определены условия и порядок размещения Тюркской академии в Казахстане
22 апреля 2022 г. 22:38
Токаев дал ауызашар для постящихся в Рамазан
5 апреля 2022 г. 11:50
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
29 марта 2022 г. 14:40
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
18 апреля 2022 г. 0:19
Закон Республики Казахстан
10 апреля 2022 г. 9:19
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
29 марта 2022 г. 15:45
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
1 апреля 2022 г. 10:11
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
6 апреля 2022 г. 15:45
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
6 апреля 2022 г. 2:45
События в Украине привели к серьезным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
29 марта 2022 г. 18:55
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
30 марта 2022 г. 1:45
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
4 апреля 2022 г. 14:01
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
8 апреля 2022 г. 17:45
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
11 апреля 2022 г. 13:11
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
30 марта 2022 г. 20:11
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
12 апреля 2022 г. 17:36
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
31 марта 2022 г. 12:10
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
6 апреля 2022 г. 12:36
Снег и дожди идут в Казахстан
15 апреля 2022 г. 0:15
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
15 апреля 2022 г. 19:55
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
18 апреля 2022 г. 12:54
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
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Казахстанская правда
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