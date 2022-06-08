Рабочего насмерть придавило стеной в Актау

Трагический инцидент произошел сегодня, 8 июня, в 11:05 часов, в 23 микрорайоне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inaktau.kz.

Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, при проведении ремонта теплосетей стена из ракушечника обрушилась на ремонтника ГКП "КЖСА".

Пострадавшего 1978 года рождения вытащили из завалов и передали сотрудникам скорой помощи, однако, как сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы, по приезду в больницу врачи были вынуждены зафиксировать смерть - пострадавший умер на месте происшествия или по дороге в медучреждение.

На место выезжали 17 сотрудников ДЧС и 4 единицы техники, добавили в департаменте.