Свежий выпуск
Рабочие места в подарок
Полосу подготовила Любовь Доброта

В преддверии празднования Дня города фабрика AZALA Textile расширила производство.

На предприятии создано сто дополнительных рабочих мест. Это результат расширения мощностей действующего швейного производства, чья продукция востребована далеко за пределами нашей республики. AZALA Textile не только один из лидеров легкой промышленности страны, но и международный бренд, который хорошо знаком в Германии, Италии, Польше, странах ближнего зарубежья, включая Латвию и Литву.

Аким Шымкента Мурат Айтенов, принявший участие в торжественном мероприятии, поздравил руководство и работников фабрики с наступающим праздником – Днем города и пожелал предприятию успехов и процветания.

– Как известно, сейчас в Шымкенте ведется интенсивная работа по формированию благоприятного инвестиционного климата, – отметил Мурат Айтенов. – Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство предприятия за вклад в развитие экономики нашего города.

ТОО «AZALA Textile» – единственный текстильный комбинат полного цикла в Шымкенте. В расширение швейного производства было дополнительно инвестировано 200 млн тенге. Для нового цеха приобретено 80 швейных машин. Предприятие, расположенное в свободной экономической зоне «Оңтүстік», производит текстильные изделия, медицинское постельное белье и спецодежду для отечественных строительных компаний.

На фабрике разработана и в настоящее время проходит меж­дународное интеллектуальное патентование ткань, которая используется для пошива военного обмундирования. По качеству отечественный камуфляж не уступает российским тканям. Фабрика «AZALA Textile» является единственным в стране предприятием по выпуску тканей для обмундирования Вооруженных сил Казахстана.

За пять месяцев 2022 года в экономику Шымкента привлечено 130,9 млрд тенге, что на 28,6% больше по сравнению с соответст­вующим периодом прошлого года. С таким показателем Шымкент вырвался в лидеры по привлечению инвестиций в стране.

По информации акимата, до 2025 года в Шымкенте будут реа­лизованы 296 инвестпроектов на 2,7 трлн тенге. Благодаря этим инициативам будет создано более 20 тыс. рабочих мест. Из этих проектов в текущем году будут реализованы 65 – на 241 млрд тенге с созданием 2 500 рабочих мест.

Также в рамках Карты под­держ­ки предпринимательства нынче в городе будет осуществлено 16 проектов стоимостью 52,3 млрд тенге с созданием 1 043 рабочих мест.

В четырех промышленных зонах предусмотрено воплотить в жизнь 191 проект на 294,5 млрд тенге и создать более 11 тыс. рабочих мест. Из них 128 проектов уже стартовали. На новых предприятиях открыто 8 100 рабочих мест.

Популярное

Все
Национальный курултай – возрожденная
Прерванный полет Кабылбека Абугалиева: в память об авторе изобретения, спасшего тысячи жизней
Ответственность как правило
Не надо стесняться!
Внутренние резервы для роста
Сколько стоит поселиться на побережье Бухтарминского водохранилища
Сберечь самое ценное
Небесная «ласточка»
Школа Дианы
Персональная выставка художника и журналиста "Казправды" прошла в Таразе
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
Есть проблема? Обращайтесь в СЭС!
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
В работе Национального курултая смогут принять участие все граждане Казахстана
Хирург Борис Цхай видел чудеса выздоровления своих пациентов
Мастер-класс для ортопедов
Выбираем маршрут для отдыха
Лихач-рекордсмен
Добросовестность и честность
Чиновники ответят на любой вопрос
Шура спел на улице в Нур-Султане
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Два новых министерства появились в Казахстане
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммуналку
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Лошади особого назначения
Вышедшие из каменного молчания
Область Абай: первые шаги
Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области
94-е заседание Экономического совета СНГ состоялось в Нур-Султане
Криминализировать бытовое насилие призывают в Казахстане
«Зеленая» экономика – конкурентоспособная экономика
Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле
Нурлан Уранхаев возглавил Абайскую область
Чем занимается "зеленый спецназ" Казахстана
Слухи о случаях холеры в стране насторожили казахстанцев
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане

Читайте также

Свежий выпуск
Тренажер в помощь
Свежий выпуск
Город без наркотиков
Свежий выпуск
Символ Нового Казахстана
Свежий выпуск
Площадка для диалога

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]