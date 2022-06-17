Рабочие места в подарок

В преддверии празднования Дня города фабрика AZALA Textile расширила производство.

На предприятии создано сто дополнительных рабочих мест. Это результат расширения мощностей действующего швейного производства, чья продукция востребована далеко за пределами нашей республики. AZALA Textile не только один из лидеров легкой промышленности страны, но и международный бренд, который хорошо знаком в Германии, Италии, Польше, странах ближнего зарубежья, включая Латвию и Литву.

Аким Шымкента Мурат Айтенов, принявший участие в торжественном мероприятии, поздравил руководство и работников фабрики с наступающим праздником – Днем города и пожелал предприятию успехов и процветания.

– Как известно, сейчас в Шымкенте ведется интенсивная работа по формированию благоприятного инвестиционного климата, – отметил Мурат Айтенов. – Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство предприятия за вклад в развитие экономики нашего города.

ТОО «AZALA Textile» – единственный текстильный комбинат полного цикла в Шымкенте. В расширение швейного производства было дополнительно инвестировано 200 млн тенге. Для нового цеха приобретено 80 швейных машин. Предприятие, расположенное в свободной экономической зоне «Оңтүстік», производит текстильные изделия, медицинское постельное белье и спецодежду для отечественных строительных компаний.

На фабрике разработана и в настоящее время проходит меж­дународное интеллектуальное патентование ткань, которая используется для пошива военного обмундирования. По качеству отечественный камуфляж не уступает российским тканям. Фабрика «AZALA Textile» является единственным в стране предприятием по выпуску тканей для обмундирования Вооруженных сил Казахстана.

За пять месяцев 2022 года в экономику Шымкента привлечено 130,9 млрд тенге, что на 28,6% больше по сравнению с соответст­вующим периодом прошлого года. С таким показателем Шымкент вырвался в лидеры по привлечению инвестиций в стране.

По информации акимата, до 2025 года в Шымкенте будут реа­лизованы 296 инвестпроектов на 2,7 трлн тенге. Благодаря этим инициативам будет создано более 20 тыс. рабочих мест. Из этих проектов в текущем году будут реализованы 65 – на 241 млрд тенге с созданием 2 500 рабочих мест.

Также в рамках Карты под­держ­ки предпринимательства нынче в городе будет осуществлено 16 проектов стоимостью 52,3 млрд тенге с созданием 1 043 рабочих мест.

В четырех промышленных зонах предусмотрено воплотить в жизнь 191 проект на 294,5 млрд тенге и создать более 11 тыс. рабочих мест. Из них 128 проектов уже стартовали. На новых предприятиях открыто 8 100 рабочих мест.