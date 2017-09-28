Рабочие планы Минобороны Статьи 28 сентября 2017 г. 9:38 657 Главе государства была представлена информация о текущем состоянии Вооруженных сил страны, а также о результатах реализации рабочих планов министерства.Министр обороны доложил Верховному Главнокомандующему об итогах оперативно-стратегических учений «Каратау-2017» и представил отчет о применении боевой разведывательно-управляющей системы регионального командования.По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.