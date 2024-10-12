Рабочие профессии становятся востребованными среди молодежи в области Абай

В регионе готовят по рабочим специальностям еще в школе. Выпускники получают и школьный аттестат, и диплом об окончании колледжа

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Выступая с ежегодным Посланием «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», Глава государства отметил важность последовательного повышения кадрового потенциала страны. При этом 2025 год он объявил Годом рабочих профессий, предполагающим в том числе проведение реформы системы технического и профессионального образования.

То, как сейчас готовятся кад­ры по рабочим специальнос­тям, в области Абай обсудили на Общественном совете. При этом, как отмечалось, в регионе действуют 33 колледжа, из них 18 – государственные. В настоящее время в них получает профессию 20 691 студент.

Как рассказали в управлении образования области Абай, в текущем году объем госзказа по техническим специальностям увеличился еще на сто мест, это десять процентов от общего чис­ла обучающихся.

– В основном государственный заказ был увеличен по таким направлениям, как энергетика, транспорт, связь, телекоммуникации, легкая промышленность, информационные технологии, строительство, – пояснили в управлении образования. – Кроме того, расширен перечень лиц, для которых при поступлении в колледжи предусматривается квота. Это дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из семей, в которых воспитываются четыре и более несовершеннолетних; дети из неполных семей с таким статусом не менее трех лет; дети из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов I–II групп.

Постепенно за счет увеличения государственного заказа на средства местного и республиканского бюджета планируется довести охват молодежи, в первую очередь выпускников девятых классов, бесплатным техническим и профессиональным образованием до 100% в 2029 году.

Есть и так называемый целевой заказ – по поручению Главы государства осуществляется подготовка кадров по заявкам предприятий с обязательным последующим трудоустройством.

Между колледжами и предприятиями региона заключено 360 договоров. Заводы организуют практику для студентов, стажировку педагогов и после окончания учебы трудоустраи­вают выпускников по специальности. На сегодняшний день в колледжах области по таким заявкам обучаются 645 студентов.

– Совместно с предприятия­ми обновлены 224 образовательные программы, в 27 колледжах организовано дуальное обучение, которым охвачено 2 415 студентов. Они могут проходить практическое обучение на предприятиях на протяжении всего учебного процесса и трудоустроиться в них по окончании, – рассказали в управлении образования.

К слову, работа по подготовке квалифицированных специалистов в регионе ведется уже давно. К примеру, с 2019 по 2021 год в рамках проекта «Жас маман» шесть колледжей оснастили современными центрами компетенций. Для этого из рес­публиканского бюджета было выделено полтора миллиарда тенге. За счет средств местного бюджета, работодателей и колледжей постоянно обновляется материальная база.

К примеру, в 2023⁄2024 учебном году из местного бюджета на открытие центров компетенций «Дошкольное воспитание и обучение» и «Педагогика и методика начального образования» для Педагогического колледжа им. Ауэзова было выделено 24 млн тенге, здесь обновлена материально-техническая база.

В Бескарагайском колледже открыты центр компетенций «Ландшафтный дизайн» и мини-предприятие «Тепличный комплекс» за счет социальных партнеров на сумму 21 млн 877 тыс. тенге. В Семипалатинском финансово-экономическом колледже им. Р. Байсеитова за счет спонсорской помощи открыт центр компетенций SFEK WorldSkills. На собственные средства в колледже проведен текущий ремонт на сумму 28 млн тенге, обновлена материально-техническая база на 47 млн тенге.

В Геологоразведочном колледже за счет собственных средств проведен текущий ремонт на сумму 28 млн 350 тыс. тенге. Кроме того, в рамках социального парт­нерства компанией Epiroc здесь оборудован современный цех на 15 млн тенге. TOO «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» оснастило учебный корпус Жарминского технологического колледжа необходимым оборудованием на сумму 161 млн тенге.

В прошлом году в области запущен пилотный проект по присвоению рабочих квалификаций старшеклассникам. Данный проект осуществляется на добровольной основе за счет средств местного бюджета, предусмотренных на подготовку кадров. Он ориентирован на рабочие профессии.

Суть проекта такова – профессиональная подготовка традиционно проходит на базе колледжей и общеобразовательных школ. По окончании обучения учащийся получает диплом колледжа вместе со школьным аттестатом и может выйти на рынок труда квалифицированным специалистом.

В 2023⁄2024 учебном году в эксперименте приняли участие два колледжа: Колледж бизнеса и сервиса и Строительный колледж. Охват составил 120 учащихся. В этом учебном году к проекту присоединились Колледж транспорта и Бескарагайский колледж.

В начале учебного года в области Абай состоялось открытие Высшего IT-колледжа. Здесь используются лаборатории Fab lab с самым передовым оборудованием для цифрового производства, позволяющие превратить любую идею в готовый продукт, система искусственного интеллекта FEIS ID для мониторинга и распознавания студентов и сотрудников, современные технологии Smart Medium и «зеленые» технологии для интеллектуального и творческого развития учащихся в процессе обучения.

Сейчас студенты колледжа работают над серьезным проектом – внедрением беспилотных летательных аппаратов в сельском и лесном хозяйстве. Между колледжем и крупной казахстанско-китайской компанией ТОО «Sunkar Eavision International» подписан меморандум.