Рабочие провалились в шахту лифта с 15 этажа в Атырау
В Атырау рабочие провалились в шахту лифта. Один скончался на месте, второй доставлен в больницу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.
Трагедия произошла сегодня, 4 августа, около 10.00 в жилом комплексе по улице Сатпаева, 17.
По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, двое работников ТОО "Лифт Инвест" проводили демонтажные работы в гостиничном комплексе и провалились в шахту лифта с 15 этажа.
"В результате трагедии 40-летний мужчина скончался на месте, второй пострадавший с различными телесными повреждениями доставлен в областную больницу. Пациент находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Получил травматический шок, множественные переломы и сочетанные травмы. Сейчас его готовят к операции, после которой он будет находиться под наблюдением врачей в реанимационном отделении", - рассказали в облздраве.
В пресс-службе департамента полиции уточнили, что вторым пострадавшим является 34-летний мужчина.