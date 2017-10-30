​Рабочие заседания

В Үкімет Үйі под председательством Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось совещание по вопросам улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства.

В ходе заседания были поставлены задачи по снижению административных барьеров при открытии и ведении бизнеса в строительной отрасли, международной торговле, регистрации собственности, а также в области налогообложения и других случаях.

Под председательством главы Правительства состоялось также очное заседание совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», в ходе которого были обсуждены вопросы дальнейшего развития фонда, участия в реализации проектов, в том числе в строительстве паромного комплекса в порту Курык и эксплуатации универсальных грузопассажирских паромов. Кабинетом министров также был рассмотрен План работы на 2018 год.