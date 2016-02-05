​Рабочим быть почетно

Вниманию молодых рабочих предприятий, студентов и выпускников организаций ТиПО, учащихся 9–11-х классов общеобразовательных школ была представлена выставка достижений акмолинских колледжей и лицеев «Город мастеров». А сам слет начался с пролога «Талант рабочей профессии», включавшего в себя просмотр видеоролика и хореографической композиции.

Заместитель акима Акмолинской области Нурлан Нуркенов подчеркнул возрастающую в настоящее время роль рабочей молодежи в продвижении реформ. Форумом новых патриотов независимого Казахстана назвала проходящий слет председатель Акмолинского областного филиала МК «Жас Отан» при партии «Нур Отан» Жанаргуль Жусупова, призвавшая своих акмолинских сверстников принять самое активное участие во всех преобразованиях, которые сегодня происходят в регионе.

Бурными овациями прерывали участники слета эмоциональное выступление ветерана труда, кавалера двух орденов Трудового Красного Знамени 81-летнего Виктора Павленко, который своим юношеским задором и энтузиазмом буквально заразил молодежную аудиторию.

– Я работал не покладая рук с 7 лет, 43 года добросовестного честного труда отдал своему родному Кокшетаускому приборостроительному заводу, чьи станки до сих пор эксплуатируются на предприятиях бывшего СССР, – гордо отметил Виктор Иванович. – Признаться, в молодости не придавал особого значения учебе, а потом мне приходилось получать образование в техникуме и институте без отрыва от производства. Государство сегодня создает вам такие замечательные условия, что я с завистью смотрю на вас, как будто заново переживая свою молодость. Ребята, пользуйтесь возможностями, учитесь, не теряя даром времени, овладевайте рабочими специальностями, и вы завтра станете главными строителями новой жизни Казахстана, в достойное будущее которого мы все верим!

С большим интересом участники слета слушали выступления директора кокшетауского ТОО «Той-Дастархан», депутата областного маслихата Елены­ Мащинской, своих сверстников – молодого токаря Степногорского подшипникового завода, выпускника индустриально-технического колледжа № 2 Степногорска Даурена Жусупова и выпускника кокшетауской высшей технической школы, серебряного призера Национального чемпионата WorldSkills Мадияра Мубаракова.

Слет продолжился творческим показом фильма «Рабочая профессия», подготовленным силами учащихся лицеев и колледжей региона, а завершился принятием обращения его участников к акмолинской молодежи и финальной композицией «Алға, Қазақстан!».