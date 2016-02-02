​Рабочим профессиям – зеленый свет

В регионе действует почти 40 учреждений технического и профессионального образования. В семнадцати из них уже применяется дуальная система, в трех обучается молодежь с ограниченными возможностями. Но есть и резервы, которые следует использовать с наибольшим коэффициентом полезного действия. Сверка интересов учащихся и будущих работодателей, отбор самых способных и добросовестных проводится во время практики. Поэтому такие контакты также должны развиваться по нарастающей.

Положительно зарекомендовали себя конкурсы профессионального мастерства. Молодежные организации и ресурсные центры в большем объе­ме будут вести пропаганду рабочих профессий. Решено осуществить мониторинг рынка труда с тем, чтобы привести обучение молодых рабочих в полное соответствие со спросом.