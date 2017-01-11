В течение года с участием Президента Нурсултана Назарбаева состоялось около 700 протокольных мероприятий, включая зарубежные визиты, рабочие поездки в регионы, различные заседания и совещания, участие в работе международных и республиканских форумов, конференций и съездов, приемы зарубежных государственных и общественных деятелей, встречи с представителями общественности и трудовыми коллективами, посещение промышленных предприятий и социальных объектов.

Главой государства было проведено 11 совещаний, в том числе 3 – по вопросам социально-экономического развития страны; 2 – по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации; 2 – по итогам реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития; 1 – по вопросам реализации Пяти институциональных реформ; 1 – по итогам деятельности Комиссии по земельной реформе; 1 – по вопросам социально-экономического развития Астаны и подготовки к Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017»; 1 – по вопросам социально-экономического развития Алматы и подготовки к 28-й Всемирной зимней Универсиаде.

Под председательством ­Нурсултана Назарбаева также состоялись 2 расширенных заседания Правительства, 1 расширенное заседание Коллегии Министерства иностранных дел, 1 заседание Совета иностранных инвесторов и 4 заседания Совета безопасности.

В течение года Президент на постоянной основе взаимодейст­вовал с депутатским корпусом, дважды приняв участие в заседаниях Парламента, а также встретившись с председателями палат Парламента.

Главой государства было совершено 17 рабочих поездок в регионы страны: из них 5 раз – в Алматы, дважды – в Павлодарскую и Акмолинскую, а также в Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую и Южно-Казахстанскую области. Кроме того, на регулярной основе проводились рабочие поездки по Астане.

С участием Президента прошло около 100 встреч и мероприятий международного характера, включая 16 визитов за рубеж в рамках двусторонних отношений, а также 9 межгосударственных саммитов и 2 международных форума.

Нурсултан Назарбаев провел 21 пресс-конференцию и брифинг, дал 13 интервью отечественным и зарубежным СМИ, выступил с 2 видеообращениями. Кроме того, под его авторством вышли в свет 2 статьи: «План нации – путь к казахстанской мечте» в центральных газетах Казахстана от 6 января и «Саммит по ядерной безопасности: путь вперед» в ежедневной политической газете США «The Hill» от 4 апреля 2016 года.

В течение года Президентом было рассмотрено и подписано более 6 тыс. документов, в том числе 107 законов, 243 указа, 88 распоряжений, 16 протоколов совещаний, 1 042 служебных документа, 4 200 аналитических и информационно-справочных материалов, 309 обращений граждан.

В этот период Глава государства находился в командировках 56 дней, в том числе в зарубежных странах – 31 день, в регионах Казахстана – 25 дней.

***

Юбилейный для Казахстана год 25-летия Независимости совпал с началом реализации Плана нации «100 конкретных шагов». По этому поводу в своей статье «План нации – путь к казахстанской мечте», вышедшей на страницах периодической печати в начале года, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что План нации «открывает путь к достижению нашей казахстанской мечты – стать одной из 30 наций – лидеров XXI века».

Уже 2 января под его председательством состоялось совещание по реализации Пяти институциональных реформ и Плана нации с участием руководства Правительства и Администрации Президента. «Проделана большая подготовительная работа, приняты соответствующие документы. Необходимо, чтобы Администрация Президента, Правительство, каждое министерство и акимат приняли участие в практическом выполнении поставленных задач», – заявил Глава государства.

Понимая масштаб и значение предстоящей работы, депутаты Мажилиса Парламента V созыва обратились к Президенту с предложением о проведении досрочных выборов депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. После консультаций с председателями палат Парламента, Премьер-министром и председателем Конституционного совета Глава государства поддержал инициативу народных избранников.

В рамках подготовки к парламентским выборам партией «Нур Отан» на XVII съезде, состоявшемся под председательством Нурсултана Назарбаева 29 января, была принята предвыборная программа «Казахстан-2021: Единство. Стабильность. Созидание», а также утвержден партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента.

По итогам внеочередных парламентских выборов в Мажилис, состоявшихся 20 марта, партия «Нур Отан» одержала убедительную победу, завоевав 82,2% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В Парламент также вошли представители Демократической партии Казахстана «Ак жол» и Коммунистической Народной партии Казахстана.

Выступая на открытии I сессии Парламента VI созыва, Глава государства акцентировал внимание новоизбранных депутатов на задачах по законодательному обеспечению социально-экономических и правовых реформ в контексте реализации Плана нации.

В свою очередь перед структурами исполнительной власти были поставлены задачи по дальнейшему повышению эффективности государственного управления и деятельности госаппарата. В связи с этим в течение года были образованы новые министерства информации и коммуникаций, по делам религий и гражданского общества, оборонной и аэрокосмической промышленности.

Кроме того, с начала года вступил в силу Этический кодекс госслужащих, утвержденный Указом Президента от 29 декабря 2015 года. В нем регламентированы этические нормы и правила поведения госслужащих на работе и в быту. Кроме того, учрежден институт уполномоченного по этике. В его обязанности включены функции по профилактике нарушений этических норм, консультированию по вопросам их применения, защите прав и интересов госслужащих, поддержанию здорового морально-психологического климата в коллективе.

Приоритеты развития судебно-правовой системы страны в рамках реализации Плана нации были обозначены Нурсултаном Назарбаевым перед судейским корпусом на состоявшемся в ноябре VII съезде судей. Одним из первых зримых результатов правовой реформы стал переход борьбы с коррупцией на новый уровень. Так, в течение прошлого года был возбужден и доведен до суда целый ряд уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров национальных компаний.

В числе знаковых мероприятий в календаре юбилейного года следует отметить и апрельскую XXIV сессию Ассамблеи народа Казахстана «Независимость. Согласие. Нация Единого Будущего», по итогам работы которой был принят Патриотический акт «Мәңгілік ел». В нем, по словам Президента, закреплены главные общенациональные ценности, созданные и выстраданные нашим народом, взаимная ответственность государства, общества и граждан за судьбу, развитие и процветание Казахстана.

Ярким свидетельством казахстанского патриотизма и единства стало успешное выступление нашей сборной на ХХХI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где она завоевала 17 медалей разного достоинства. Уверенная победа олимпийской сборной страны придала дополнительный импульс росту патриотизма и гордости наших сограждан за свою Родину. Не случайно большой резонанс получила торжественная церемония чествования чемпионов и призеров Олимпийских игр, состоявшаяся 26 августа с участием Нурсултана Назарбаева.

Важным культурным событием юбилейного года стало празднование в сентябре 1000-летия Алматы. «Эта дата включена ЮНЕСКО в календарь памятных и юбилейных дат человечества. Данным решением особо подчеркнута уникальная роль Алматы в региональном и глобальном развитии. Поэтому символично, что тысячелетие города мы всенародно празднуем в год 25-летнего юбилея Независимости нашей Родины», – отметил Президент в ходе праздничных мероприятий.

В 2016 году страна также отметила 25-летие со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона. На Международной конференции «Построение мира без ядерного оружия», состоявшейся 29 августа в Астане, Глава государства выступил с предложениями о выработке Всеобщего договора о сокращении ядерных вооружений, повсеместном создании региональных безъядерных зон и учреждении дополнительных зон в Северо-Восточной Азии, Европе и Арктике.

Вместе с тем во внутриполитической жизни страны в прошлом году произошел ряд резонансных событий.

Весной в общественной повестке дня остро встал земельный вопрос. Инициированные Правительством изменения в Земельный кодекс в части приватизации земель сельхозназначения, находящихся в государственной собственности, вызвали негативную реакцию в обществе. И этим не преминули воспользоваться отдельные силы.

В связи с этим Президентом был наложен мораторий на поправки в земельное законодательство, а также сформирована Комиссия по земельной реформе, куда вошли члены Правительства, депутаты Парламента, представители политических партий, общественных организаций, эксперты, гражданские активисты.

По линии комиссии было проведено 6 заседаний и 4 выездных встречи с населением Акмолинской, Алматинской, Атырауской и Кызылординской областей.

Подводя итоги деятельности Комиссии по земельной реформе на совещании, состоявшемся 18 августа, Глава государства полностью поддержал выработанные ею предложения, в том числе о продлении моратория на 5 лет. Между тем он обратил внимание, что при принятии решения о внесении поправок в земельное законодательство Правительство главным образом руководствовалось целью привлечь средства в сельское хозяйство. «Во всем мире работают над привлечением инвестиций в аграрный сектор. Наше государство также хотело привлечь больше капиталовложений, чтобы поднять уровень сельского хозяйства. Если бы эта работа началась с разъяснения, а потом только принимались законы, тогда ситуация сложилась бы по-другому», – заявил Нурсултан Назарбаев.

На волне роста международного терроризма, прокатившейся по всему миру, не обошла эта беда, к сожалению, и нашу страну. Трагические события, произошедшие летом в Актобе и Алматы, со всей очевидностью продемонстрировали, что у терроризма нет границ, и любая страна может оказаться в прицеле террористов.

Сразу после терактов Президент незамедлительно созвал Совет безопасности и дал необходимые поручения, в том числе по совершенствованию законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму, оборота, хранения и продажи оружия, регулирования миграции и религиозных объединений.

Принятые государством меры по укреплению национальной безопасности и противодействию проявлениям терроризма и религиозного экстремизма нашли полное понимание и поддержку в обществе.

В целом, несмотря на произошедшие события, юбилейный для Казахстана год 25-летия Независимости прошел в атмосфере общенационального подъема и единения. В течение года во всех регионах страны, а также в зарубежных представительствах Казахстана состоялись многочисленные мероприятия, посвященные юбилею. К знаменательной дате были приурочены церемонии награждения государственными наградами отличившихся граждан Казахстана. Апогеем праздничных мероприятий стало торжественное собрание, состоявшееся с участием Главы государства в столичном Дворце Независимости 15 декабря. Предметным же символом, увековечившим важную для страны историческую веху, явился монумент «Тәуелсіздіктің 25 жылдығы», торжественно открытый в столице в дни национального праздника.

***

В 2016 году, несмотря на негативное влияние мирового экономического кризиса, Казахстан продолжил структурные реформы, направленные на диверсификацию и модернизацию своей экономики.

В динамично меняющихся глобальных реалиях Президент уверенно держал стратегическое управление социально-экономическим развитием республики под личным контролем. С целью конкретизации параметров намеченных реформ в рамках Плана нации и реализации программных документов Нурсултан Назарбаев в течение года регулярно проводил рабочие совещания.

Так, Главой государства были проведены совещания по вопросам социально-экономического развития страны в мае, августе, ноябре, а также расширенные заседания Правительства в феврале и сентябре. Наряду с этим Президент не выпускал из поля зрения работу Национальной комиссии по модернизации и Комиссии по земельной реформе.

Приоритетами государственной экономической политики в прошлом году традиционно выступили вопросы реализации государственных программ индустриально-инновационного и инфраструктурного развития «Нурлы жол», жилищного строительства, укрепления агропромышленного комплекса, поддержки малого и среднего бизнеса.

Закономерным результатом всей этой большой работы стал долгожданный запуск нефтегазового месторождения Кашаган, состоявшийся под самый занавес года. «Открытие месторождения Кашаган стало самым грандиозным событием за последние 50 лет в сфере мировой энергетики. Его запасы оцениваются от 4,5 до 5,5 миллиарда тонн нефти и 3 триллиона кубометров газа. Мы запустили активную фазу его эксплуатации. И теперь важно не останавливаться на достигнутом и обеспечить скорейший выход на проектную мощность», – сказал Нурсултан Назарбаев на церемонии официального запуска месторождения в эксплуатацию.

Продуктивным 2016 год выдался и для сельского хозяйства. В стране был собран рекордный урожай зерновых. Валовой сбор зерна составил 23,1 млн тонн в бункерном весе, что в 1,4 раза выше по сравнению с 2015 годом и является одним из рекордных урожаев за период независимости. Средняя урожайность составила 15,2 центнера с гектара.

В центре внимания Главы государства постоянно находились проблемы социально-экономического развития регионов Казахстана. Юбилейный год был отмечен насыщенным графиком его рабочих поездок по стране, в ходе которых он встречался с активом областей, трудовыми коллективами, представителями общественности, посетил десятки промышленных, социальных и культурных объектов, принял участие в запуске целого ряда новых производственных объектов. В их числе – домостроительный комбинат ТОО «Болашак-Т» в Уральске, завод нефтяного оборудования в Актобе, завод по прокалке нефтяного кокса в Павлодаре, новый цех АО «Химфарм» в Шымкенте и другие.

В связи с подготовкой к проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017 и празднованием 1000-летнего юбилея Алматы Президент несколько раз посетил южную столицу, где встречался с представителями Международной федерации университетского спорта, лично знакомился с ходом реконструкции ледового катка «Медеу» и горнолыжного курорта «Шымбулак». Кроме того, в течение года Нурсултан Назарбаев регулярно заслушивал отчеты руководства города о ходе исполнения данных им поручений, реализации программы «Алматы-2020», реформы КСК, создания новых рабочих мест в Алматинском агломерационном поясе.

На особом контроле Главы государства также находились вопросы развития столицы страны, актуальность которых заметно возросла в связи с подготовкой к проведению Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». В течение года Президент регулярно заслушивал отчеты руководства АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017»», лично осматривал строительную площадку выставки, где разместятся Национальный павильон Казахстана, международные тематические и корпоративные павильоны, торгово-развлекательные объекты.

Одновременно объектом особой заботы Нурсултана Назарбаева были вопросы использования инфраструктуры выставочного комплекса после завершения работы «ЭКСПО-2017». Ввиду этого в мае Президент принял членов Совета по управлению Международным финансовым центром «Астана», который планируется развернуть на территории комплекса. Участниками встречи стали руководители таких всемирно известных финансовых структур, как ЕБРР, «JP Morgan Chase International», «The Blackstone Group», «Сбербанк России» и другие. К тематике МФЦ «Астана» казахстанский Лидер обратился и в ходе XXIX пленарного заседания Совета иностранных инвесторов, состоявшегося 29 мая под его председательством.

В целом в 2016 году экономика Казахстана продемонстрировала устойчивость, сохранив динамику своего развития в таких отраслях, как нефтегазовый сектор, металлургия, транспорт, сельское хозяйство, пищевая промышленность, фармацевтика. Благоприятная ситуация в экономике в свою очередь позволила государству продолжить политику социальной защиты и поддержки населения и изыскать средства для повышения размера пенсий и выплат по рождению ребенка на 20% в 2017 году.

***

В международной сфере прошедший год стал для нашей страны весьма содержательным и результативным, обеспечив достижение новых крупных дипломатических побед.

Во-первых, это избрание Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы, что стало результатом последовательной многолетней политики по активному продвижению идей многостороннего сотрудничества, миротворческих инициатив на иранском, украинском, сирийском и российско-турецком направлениях. В своем обращении к согражданам Нурсултан Назарбаев отметил, что «избрание в Совет Безопасности ООН – заслуженный успех всего народа Казахстана. Это показатель зрелости нации. Мы признательны всем странам, отдавшим голоса за кандидатуру Казахстана как ответственного государства, способного продвигать общие ценности мира и сотрудничества».

Уже под занавес 2016 года Казахстан выступил с инициативой предоставить площадку для переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Данное предложение было поддержано Россией, Турцией и Ираном, выступивших в качестве гарантов на предстоящих переговорах.

Во-вторых, дальнейшее укрепление лидерских позиций Казахстана в глобальном антиядерном движении. Обнародованный Главой государства на апрельском саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне Манифест «Мир. XXI век» предельно четко обозначил вызовы международному развитию на будущие десятилетия и задал тон глобальной дискуссии по усложняющейся ядерной проблематике.

В-третьих, участие казахстанского Лидера на саммите G20 в Ханчжоу в Китае стало еще одним подтверждением растущей значимости Казахстана на международной арене. В своем выступлении Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что путь, по которому пойдет глобальное развитие, во многом зависит от слаженности действий всего мирового сообщества, и выразил мнение, что ведущую роль в международном регулировании экономики и финансов должна играть единая глобальная организация. Выдвинутые им предложения по созданию Совета глобального развития на базе Экономического и социального совета ООН и мерам оживления мировой экономики вызвали большой интерес участников встречи «большой двадцатки».

Обширная география зарубежных визитов Президента Казахстана в 2016 году способствовала дальнейшему укреплению связей нашей страны на международной арене.

Традиционно тесный диалог поддерживался со странами СНГ, прежде всего с Россией. В течение прошлого года Глава государства провел 7 встреч с Президентом Владимиром Путиным в рамках различных международных мероприятий двустороннего и многостороннего формата. Новый импульс двусторонним отношениям также придали прошедшие в октябре в Астане XIII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России и казахстанско-российский бизнес-форум по развитию транспортно-логистического потенциала евразийского пространства.

Заметное оживление наблюдалось и в отношениях с Узбекистаном. По итогам рабочего визита казахстанского Лидера в апреле в Ташкент были намечены пути расширения двусторонней торговли, активизации инвестиционной кооперации, совместного использования водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии, экологического оздоровления и решения социально-экономических проблем Приаралья, а также противодействия международному терроризму.

В сентябре Нурсултан Назарбаев совершил очередной рабочий визит в соседнюю республику, где в Самарканде принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова и провел встречу с временно исполнявшим обязанности Главы республики Шавкатом Мирзиеевым, переговоры с которым заложили солидную базу для конструктивного продолжения двусторонних отношений.

Взаимодействие со странами ближнего зарубежья также выстраивалось в рамках межгосударственных объединений – СНГ, ЕАЭС И ОДКБ.

На юбилейном заседании Совета глав государств СНГ, состоявшемся в сентябре в Бишкеке по случаю 25-летия Содружества, Президент Казахстана отметил в своем выступлении, что СНГ, основы которого были заложены подписанной в 1991 году Алма-Атинской декларацией, остается уникальной площадкой для сближения государств. «Уже самим фактом существования и реализации своих планов на будущее Содружество доказало свою состоятельность, целесообразность и перспективность. Более того, опыт Содружества пригодился другим интеграционным объединениям, таким как ЕАЭС и ШОС. Таким образом, учреждение СНГ в Алматы 21 декабря 1991 года имеет колоссальное историческое значение. По моей инициативе сегодня мы принимаем Заявление о 25-летии СНГ. Оно определяет ориентиры и ставит новые задачи на будущее», – подчеркнул Глава государства.

В течение года Лидер Казахстана также принял участие в 2 заседаниях Высшего Евразийского экономического совета, состоявшихся в мае и декабре. В ходе майского саммита по предложению Нурсултана Назарбаева 2016 год был объявлен Годом углубления экономических отношений ЕАЭС с третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями. В развитие данной инициативы уже на следующем заседании ВЕЭС, прошедшем в декабре в Санкт-Петербурге, были рассмотрены вопросы о возможности заключения соглашений о зоне свободной торговли с Индией, Ираном, Египтом и Сингапуром.

Важное значение имело участие Казахстана в работе Организации Договора о коллективной безопасности. В прошлом году состоялось 2 сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ (в октябре в Ереване и в декабре в Санкт-Петербурге), в ходе которых была принята Стратегия коллективной безопасности до 2025 года, а также определены совместные меры противодействия международному терроризму и экстремизму.

По нарастающей линии шло сотрудничество с Китаем. Очередной крупный шаг в данном направлении был сделан во время рабочего визита Нурсултана Назарбаева в эту страну в сентябре прошлого года.

По итогам переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином был подписан целый ряд стратегических документов, в том числе План сотрудничества по сопряжению программ «Нурлы жол» и «Экономический пояс Шелкового пути», а также достигнуты договоренности по 51 проекту на общую сумму свыше 20 млрд долларов. Ход их реализации позже был рассмотрен на встрече Главы государства с Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, прибывшим в Казахстан с официальным визитом в ноябре.

В течение года Нурсултан Назарбаев еще трижды встречался с Председателем КНР Си Цзиньпином в двустороннем формате в рамках саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне, заседания глав государств – членов ШОС в Ташкенте и саммита G20 в Ханчжоу.

Одним из ключевых приоритетов казахстанской внешней политики оставались взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки. В конце марта в ходе саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне Нурсултан Назарбаев встретился с представителями американского истеблишмента и обсудил с ними актуальные вопросы международной повестки дня, а также состояние и перспективы сотрудничества Казахстана и США в рамках глобального антиядерного движения.

В конце года после завершения президентских выборов в США казахстанский Лидер в телефонном разговоре поздравил избранного Президента США Дональда Трампа с победой и обменялся с ним мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. Нурсултан Назарбаев отметил, что Казахстан, добровольно отказавшийся от ядерного арсенала, готов продолжить борьбу за безъядерный мир совместно с международным сообществом. Д.Трамп проявил солидарность с данной позицией и выразил заинтересованность в скорейшей встрече с Президентом Казахстана.

Динамично развивались отношения Казахстана на европейском направлении.

Дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Европейским союзом способствовали переговоры казахстанского Лидера с председателем Европейского совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, состоявшиеся в ходе его рабочего визита в Бельгию. Важнейшим пунктом повестки дня переговоров наряду с вопросами реализации ранее заключенного между Казахстаном и ЕС Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве стали перспективы налаживания взаимодействия между ЕС и ЕАЭС.

Значимую роль также сыграли визиты Нурсултана Назарбаева в Польшу и Сербию. Основной акцент в ходе них был сделан на расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной и транзитно-транспортной сферах. Практическим итогом визитов стало заключение с польской стороной соглашений на сумму более 845 млн долларов и достижение договоренности с Сербией о создании Делового совета для координации сотрудничества.

На азиатском направлении приоритеты казахстанской дипломатии наряду с дальнейшим укреплением отношений с Китаем были направлены на расширение сотрудничества с такими влиятельными государствами, как Турция, Иран, Япония, Южная Корея, ОАЭ, Саудовская Аравия.

В течение года Глава государства дважды посетил Турцию – с официальным и рабочим визитами, в ходе которых были всесторонне обсуждены состояние и перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах.

Особо следует отметить ключевую роль Президента Казахстана в нормализации турецко-российских отношений, резко обострившихся в ноябре 2015 года после инцидента со сбитым в Сирии турецкими ВВС российским военным самолетом. Нурсултан Назарбаев взял на себя нелегкую миссию посредника. Спустя полгода благодаря его усилиям политический диалог между двумя странами был возобновлен, в связи с чем Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально выразили свою признательность казахстанскому Лидеру.

Настоящий прорыв произошел в отношениях с Ираном. В ходе официального визита Нурсултана Назарбаева, состоявшегося в апреле, было подписано 66 договоров в металлургической, горно-добывающей, транспортно-логистической, аграрной, туристической, научно-образовательной и медицинской областях на общую сумму свыше 2 млрд долларов. Успеху переговоров во многом содействовал задел, ранее созданный в результате введения в эксплуатацию железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран.

Важным событием 2016 года стал официальный визит Президента Казахстана в Японию, который проходил в ноябре в преддверии 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. По его итогам было принято Совместное заявление «Об особом стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Японией в век процветания Азии».

Успешно продвигалось взаимодействие Казахстана с Южной Кореей. По итогам государственного визита Нурсултана Назарбаева в эту страну была подписана Совместная декларация о дальнейшем углублении отношений стратегического партнерства, а также достигнута договоренность об участии корейской стороны в процессе приватизации казахстанских предприятий, работе предстоящей Международной выставки «ЭКСПО-2017» и деятельности Международного финансового центра «Астана».

Плодотворными были визиты Президента Казахстана в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, по итогам которых был подписан большой пакет договоров в сфере использования атомной энергии в мирных целях и аграрном секторе.

В целях дальнейшего развития связей на азиатском направлении Глава государства также активно использовал площадки таких организаций, как ОИС и ШОС.

На XIII саммите Организации исламского сотрудничества, прошедшем в апреле в Стамбуле, Глава государства выступил с инициативами о реализации стратегического проекта «Исламской инфраструктурной интеграции», создании Исламской организации по продовольственной безопасности, проведении в 2017 году в столице Казахстана саммита ОИС по науке и технологиям.

В июне Глава государства принял участие в работе Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте. Свой 15-летний юбилей организация отметила приемом в свои ряды новых членов в лице Индии и Пакистана. По мнению Нурсултана Назарбаева, это событие ознаменовало качественно новый этап развития ШОС, отражая рост ее авторитета и роли на мировой арене.

В 2016 году Президент Казахстана впервые посетил с официальным визитом Республику Куба, где встретился с председателем Государственного совета и Совета министров этой страны Раулем Кастро. Предметом переговоров стали вопросы расширения двустороннего сотрудничества. Приоритетными, по общему мнению, были признаны сферы торговли, образования, здравоохранения, фармацевтики, сельского хозяйства и культуры.

В общей сложности по линии двусторонних отношений в 2016 году Нурсултаном Назарбаевым было совершено 16 зарубежных визитов, в том числе 2 государственных, 7 официальных и 7 рабочих. В частности, он посетил с государственными визитами Польшу (22–23 августа) и Южную Корею (10–11 ноября), с официальными визитами – Кубу (2–3 апреля), Иран (11–12 апреля), Турцию (5 августа), Сербию (24–25 августа), Китай (2–3 сентября), Саудовскую Аравию (24–25 октября), Японию (7–9 ноября) и с рабочими визитами – Бельгию (29–30 марта), Турцию (13 апреля), Узбекистан (15 апреля, 12 сентября), Россию (8–9 мая, 16 августа), ОАЭ (20–21 октября).

В рамках многостороннего сотрудничества Президент Казахстана участвовал в 9 межгосударственных саммитах: саммите G20 (Китай), саммите по ядерной безопасности (США), заседании Совета глав государств – членов ШОС (Узбекистан), XIII саммите ОИС (Турция), XIII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России (Казахстан), заседании глав государств СНГ (Кыргызстан), 2 заседаниях Высшего Евразийского экономического совета (Казахстан, Россия), сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ (Россия), а также 2 международных форумах: IX Астанинском экономическом форуме (Казахстан) и XX Петербургском международном экономическом форуме (Россия).

Помимо этого, в течение года Глава государства принял в стране и встретился на различных международных площадках с целым рядом зарубежных лидеров, видных государственных, общественно-политических деятелей, руководителей международных организаций и компаний, представителей деловых кругов.

Нурсултан Назарбаев также провел телефонные переговоры с Генеральным секретарем ООН, Королем Иордании, президентами США, России, Украины, Кыргызстана, Сербии, Афганистана, Турции, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Премьер-министром Индии.

Верительные грамоты ему вручили послы 12 иностранных государств – Австрии, Азербайджана, Ватикана, Греции, Израиля, Катара, Нидерландов, Таиланда, Узбекистана, ФРГ, Швейцарии, Японии, а также постоянный представитель ПРООН.

***

В целом в юбилейный год 25-летия Независимости Казахстан создал солидный задел для укрепления своей государственности в быстроменяющихся условиях современности и вхождения в число 30 самых развитых государств мира.