Рабочий лишился пальцев на предприятии в Степногорске

Мужчина лишился четырех пальцев руки на предприятии в городе Степногорске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Акмолинской области.

О несчастном случае 5 октября сообщил в полицию фельдшер станции скорой помощи. 48-летний мужчина попал в больницу с диагнозом «травматическая ампутация 2, 3, 4, 5-го пальцев левой кисти».

Следственно-оперативная группа установила, что житель Степногорска работает аппаратчиком в одном из местных ТОО, которое занимается производством этилового спирта.

Травму акмолинец получил на предприятии при очистке внутренней поверхности циклона от скопившейся барды.

Управление полиции Степногорска ведет досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».