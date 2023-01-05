Рабочий погиб на металлургическом комбинате компании "АрселорМиттал Темиртау"

Инцидент произошел при проведении ремонтных работ в листопрокатном цехе.

Фото: 24.kz

Новая трагедия произошла на металлургическом комбинате компании "АрселорМиттал Темиртау", передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Сообщается, что от удара током погиб сотрудник одной из подрядных организаций.

Инцидент произошел при проведении ремонтных работ в листопрокатном цехе.

"Рабочий скончался, не приходя в сознание, в присутствии медиков. Они оказывали пострадавшему первую помощь", - говорится в информации.

Обстоятельства смертельного случая на производстве будет выяснять специальная комиссия, сообщили в областном управлении по инспекции труда.