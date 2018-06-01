Рабочий погиб на производстве в Мангистау. Трагедия произошла 31 мая на производственной территории компании "Ерсай", сообщает Lada.kz со ссылкой на государственного инспектора управления труда Мангистауской области Мерея Мажитова.
Для расследования инцидента, по словам Мерея Мажитова, управлением труда создана специальная комиссия. По предварительным данным, рабочего задавил погрузчик.
"Сообщение о том, что человек погиб на производстве поступило в местные органы управления труда накануне, 31 мая. В 09:35 погиб работник ТОО "DSL Caspian". Это произошло на территории компании "Ерсай". Сегодня органами управления труда создана комиссия по расследованию несчастного случая. В течение 10 дней будут установлены обстоятельства и причины трагедии", – сказал Мерей Мажитов.
По неподтвержденным данным, погибшему было 26 лет.
Позднее стало известно, что по факту смерти рабочего на производстве ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами").
"Примерно в 10:00 31 мая на строительной базе ТОО "ЕР САЙ Каспиан Контрактор", расположенной в селе Курык Каракиниянского района, водитель вилочного погрузчика по неосторожности совершил наезд на рабочего. Пострадавший скончался. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований Каракиянского РОВД. Назначены судебно-медицинские экспертизы", – сообщили в ДВД Мангистау.
По информации СМИ, ранее на этом же производстве пострадал еще один 23-летний рабочий.
Мужчина, как рассказали в Мангистауской областной больнице (МОБ), упал с высоты, примерно равной пятиэтажному дому.
"Случай произошел на территории компании "Ерсай" 27 мая. Пострадал рабочий подрядной организации ТОО "DSL Caspian". В данный момент пострадавший находится в МОБ. Данный факт зарегистрирован в Каракиянском РОВД по части 1 статьи 156 "Нарушение правил охраны труда", – сообщили в ДВД Мангистауской области.
У пострадавшего, как рассказал Гельман Чагай, заведующий отделением нейрохирургии МОБ, диагностирован осложненный перелом трех грудных позвонков. Он парализован. Врачи пока не комментируют, будет ли пострадавший ходить.
Его прооперировали, операция длилась около пяти часов.
Состояние мужчины оценивают как стабильно тяжелое. Он находится в сознании, рядом с ним его родственники. Пострадавшему окажут психологическую помощь.