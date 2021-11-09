Рабочий погиб на стройке в Алматы

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На одном из строительных объектов Алматы рабочий упал с высоты и погиб, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на городской департамент полиции.
Инцидент произошел на строительном объекте в микрорайоне "Самал-3", уточнили в пресс-службе.
"Как удалось выяснить, 25-летний строитель работал на высоте без страховочного ремня. Молодой человек скончался до приезда бригады медиков", - говорится в информации.
По данному делу назначены специальные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет дана правовая оценка произошедшему, добавили в ДП.