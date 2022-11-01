Рабочий погиб от удара ковшом экскаватора в Акмолинской области

В Акмолинской области погиб мужчина от удара ковшом экскаватора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

В селе Акмол, на объекте по укладке провода для канализационных труб, водитель экскаватора по неосторожности травмировал своего коллегу ковшом экскаватора. В результате пострадавший скончался на месте происшествия.

О трагическом случае 27 октября в отдел полиции Целиноградского РОП сообщил работник предприятия.

Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил охраны труда».