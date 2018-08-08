Рабочий погиб под завалами грунта в Костанайской области

Происшествия
В Костанайской области под завалами грунта погиб рабочий, передает Inform.kz.
Несчастный случай произошел в Амангельдинском районе накануне днем.
"Во время работ на водонапорном объекте в Амангельди произошел несчастный случай. Под завалами грунта остался рабочий. Сейчас уже прибыла спецкомиссия с областной инспекции труда, которая работает на месте и выясняет все обстоятельства произошедшего", – сообщил руководитель аппарата акима Амангельдинского района Абай Шукенов.
Отмечено, что аналогичный случай в начале лета этого года произошел в Костанае. Во время рытья траншеи для газопровода произошел обвал. В это время около данной траншеи находился рабочий ТОО – слесарь-монтажник. 21-летнего парня засыпало грунтом.
Несчастный случай произошел в Амангельдинском районе накануне днем.
"Во время работ на водонапорном объекте в Амангельди произошел несчастный случай. Под завалами грунта остался рабочий. Сейчас уже прибыла спецкомиссия с областной инспекции труда, которая работает на месте и выясняет все обстоятельства произошедшего", – сообщил руководитель аппарата акима Амангельдинского района Абай Шукенов.
Отмечено, что аналогичный случай в начале лета этого года произошел в Костанае. Во время рытья траншеи для газопровода произошел обвал. В это время около данной траншеи находился рабочий ТОО – слесарь-монтажник. 21-летнего парня засыпало грунтом.