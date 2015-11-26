​Рабочий визит министра

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

В рамках программы она посетила новый Актюбинский рельсобалочный завод, где встретилась с его трудовым коллективом. Затем в здании областного филиала партии «Нур Отан» с участием акима области Бердыбека Сапарбаева состоялась ее встреча с работниками бюджетной сферы, в ходе которой были подняты вопросы о новой модели оплаты труда гражданских служащих, нормах нового Трудового кодекса. Как отметила Тамара Дуйсенова, в результате внедрения новой системы оплаты труда ожидается дифференцированное повышение заработной платы работников основного персонала в зависимости от квалификации. В частности, в сфере здравоохранения оно составит от 7% до 28%, образования – от 15% до 29%, в прочих сферах – от 28% до 40%. При этом рост будет дифференцированным в зависимости от уровня образования, квалификации, стажа работы.

Министр подчеркнула, что проект нового Трудового кодекса принят Парламентом РК в начале текущего месяца и вступит в силу с 1 января 2016 года. На основе его положений государством будут устанавливаться минимальные трудовые стандарты гарантий и компенсаций работникам и жестко обеспечиваться контроль их исполнения со стороны работодателей. Разъясняя основные нормы законодательства, Т. Дуйсенова затронула также базовые трудовые гарантии и права работников с возможностью их расширения на основе заключаемых договоров, подробно разъяснила инструменты защиты прав и интересов, коснулась роли профсоюзов.

Здесь же, в «Нур Отане», затем состоялось совещание с работниками медицины. Министр подробно остановилась на итогах реализации гос­программы «Саламатты Қазақстан», проекте развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016–2019 годы. Основные их задачи – развитие системы общественного здравоохранения, совершенствование профилактики, повышение эффективности управления системой здравоохранения и ее финансирования, обеспечение рационального использования ресурсов и оптимизации инфраструктуры. Главная цель нововведения – увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения РК до 73 лет к 2020 году. В рабочей программе министра запланированы также участие в работе III Международного инвестиционного форума AKTOBE INVEST 2015, встречи с ветеранами, инвалидами, пенсионерами и представителями организаций.

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