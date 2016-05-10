​Рабочий визит в Россию

В ходе встречи главы государств обсудили текущие аспекты двустороннего сотрудничества, а также ряд актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, сообщила пресс-служба Президента.

Президент Казахстана поздравил В. Путина с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, а также с первым запуском ракеты с космодрома Восточный.

– Сегодня не каждое государство может позволить себе пуск подобного современного космодрома. Вы это сделали. Это историческое для вашей страны событие останется в памяти многих поколений, – сказал Глава государства.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев­ напомнил о предстоящих в текущем году заседании Высшего Евразийского экономического совета, саммите Шанхайской организации сотрудничества и Совете глав государств СНГ.

– На повестке дня в этом году много встреч, программа обширная. В это сложное время Евразийский экономический союз развивается в нормальном режиме. Трудности, возникаю­щие в нынешнее кризисное время, преодолимы, – отметил Президент Казахстана.

В свою очередь Президент России поблагодарил Нурсултана­ Назарбаева за визит в Москву для участия в параде в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

– Уверен, что наши отношения будут развиваться так же позитивно и многопланово, как это было до сих пор. Ваш жест, который Вы выразили сегодня, и завтра, безусловно, будет укреплять наше доверие и создаст хорошие условия для дальнейшего развития наших дружеских связей, – сказал В. Путин.