Рабочую группу создадут для сохранения пород собак тазы и тобет в Казахстане

Глава государства поручил координировать Управлению делами Президента работу по сохранению национального достояния – казахских пород собак тазы и тобет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт УДП РК.

В соответствии с поручением управляющий Делами Президента РК Айбек Дадебаев провел совещание с участием всех вовлеченных и заинтересованных сторон. На встрече было отмечено, что сейчас положение с сохранением чистоты исконно казахских пород собак критическое. Работа ведется несистемно.

По итогам совещания было принято решение о создании рабочей группы из представителей канцелярии Премьер-министра, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, Минсельхоза, Министерства науки и высшего образования, Института парламентаризма при УДП и республиканской ассоциации «Қансонар».

Ей предстоит изыскать возможности целевого финансирования научных исследований генофонда данных пород во всех регионах Казахстана, рассмотреть возможные формы государственной поддержки и подготовить пакет законодательных норм для сохранения и восстановления пород тазы и тобет.

Важным вопросом является закрепление Казахстана в статусе страны происхождения данных пород в Международной кинологической федерации (FCI). Помощь в этой работе, по указанию Президента, окажет Министерство иностранных дел РК, а в популяризации породы через спортивные и культурные мероприятия – Министерство культуры и спорта РК.