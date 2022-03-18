В текущем году в регионе планируется обеспечить мерами занятости более 20 тыс. безработных.

По данным органов статистики, в области числятся 338 тыс. экономически активных граж­дан. Из них 321 тыс. – занятые и порядка 16 тыс. – безработные, или 4,9%.

Как отметил заместитель начальника областного управления координации занятости и социальных программ Исатай Мынбаев, утвержден план мероприятий по повышению доходов граждан. Ряд из них направлен на содействие занятости, создание новых рабочих мест, повышение квалификации трудовых ресурсов и защиту внутреннего рынка труда с заменой иностранной рабочей силы местными кадрами.

В частности, предполагается направить 2 500 человек на оплачиваемые общественные работы, 1 300 граждан – на молодежную практику, 775 – на социальные рабочие места. Участниками проекта «Первое рабочее место» станут 134 западноказахстанца. Желающим открыть свое дело будет предоставлено более 1 200 безвозвратных грантов.

Как известно, на четвертом заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) Глава государства поручил регионам разработать ежегодную карту занятости. В Региональной карте занятости как комплексном документе по созданию рабочих мест с перс­пективами развития области учтены все проекты региона. В течение следующих четырех лет при осуществлении 363 запланированных по области проектов будет создано 22 тыс. новых рабочих мест, из них 14 тыс. – постоянных. В целом до 2025 года в области планируется снизить уровень безработицы на 4,7% и создать до 30 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.