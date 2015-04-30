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Работа должна продолжаться
В связи с вступлением на долж­ность Президента Правительство страны сложило свои полномочия так же, как были прекращены и полномочия руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Главе государства, акимов городов Астаны и Алматы, областей.
Нурсултан Назарбаев отметил, что с учетом необходимости реализации поставленных перед страной задач Правительству следует продолжить начатую работу. В связи с этим Президент предложил на должность Премьер-Министра кандидатуру Карима Масимова, подчеркнув важность слаженной работы Правительства и Парламента, сообщила пресс-служба Главы государства.
Руководитель депутатской фракции «Народные коммунис­ты» В. Косарев выразил поддерж­ку данному решению, отметив его взвешенность.
Глава фракции Демократической партии Казахстана «Ак жол» А. Перуашев поддержал предложение, обратив внимание на опыт антикризисного управления К. Масимова.
Руководитель фракции «Нур Отан» Д. Назарбаева также поддержала предложение, отметив налаженные конструктивные отношения между депутатами и Правительством, что оказывает позитивное влияние на их взаимодействие.

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