На сегодня, по данным областного управления по координации занятости и социальных программ, их открыто уже более 20 тыс. В первую очередь вакансии создаются в рамках проектов, осуществляемых по государственным программам «Нұрлы жер», «Нұрлы жол», «Дорожная карта бизнеса-2020», «Цифровой Казахстан», и других.

Какие сферы региональной экономики остро нуждаются в пополнении трудовыми ресурсами? На какую зарплату претендуют люди, собирающиеся работать в нефтяной столице? И почему самозанятые и безработные не спешат выйти из тени? Об этом и многом другом – в интервью с заместителем начальника управления по координации занятости и социальных программ Атырауской области Улугбеком Тналиевым.

– Улугбек Серикович, какие профессии сегодня востребованы на предприятиях и в организациях области?

– В основном рабочие спе­циальности строительной сферы. Предприятиям нужны трубомонтажники, сварщики, монтажники технологического оборудования, электромонтажники, арматурщики, плотники-бетонщики, слесари... Также требуются кадры с инженерным образованием. И в то же время наблюдается переизбыток юристов, экономистов, специалистов сферы торговли и обслуживания.

Необходимые для предприятий кадры проходят обучение в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

– Не секрет, что желающие устроиться на работу в первую очередь интересуется размером заработной платы. Бывают случаи, когда люди отказываются от предлагаемых им вакансий?

– Такие случаи нередки. Средняя заработная плата, предлагаемая работодателями по рабочим позициям, составляет 80–100 тысяч тенге. Например, сборщики металлоконструкций, изолировщики получают 80 тысяч, стропальщики – 100 тысяч тенге. Многие специалисты отказываются от предлагаемой работы в связи с низкой оплатой. Требуют высокооплачиваемую работу на крупных нефтяных проектах (Кашаган, Карабатан).

– Ожидаются ли сокращения на крупных объектах, в том числе нефтяных?

– С начала текущего года высвобождены 500 работников 14 предприятий. В основном в связи с уменьшением объемов работ. Из них в центры занятос­ти обратился 91 безработный, 49 были трудоустроены. Остальным также оказаны меры со­циальной поддержки.

В целях недопущения сокращений граждан с работодателями ведется разъяснительная работа по принятию мер для перевода высвобождающегося персонала на другие объекты.

Для поддержания стабильнос­ти производственных процессов, обеспечения трудовых прав и трудоустройства работников акиматом области подписаны меморандумы о сотрудничестве с 2 554 работодателями и профсою­зами, что позволило сохранить занятость 119,4 тысячи человек. Кроме того, утверждена «Дорожная карта по формализации самозанятого населения».

– В регион ежегодно прибывают десятки тысяч специалис­тов из-за пределов страны. Какая квота выделяется на привлечение трудовых мигрантов и по каким позициям?

– На Атыраускую область в 2018 году выделена квота на приглашение 10 286 иностранных специалистов. В основном они приглашаются в сферу строи­тельства, административного и вспомогательного обслуживания, научной и технической деятельности, а также в горнодобывающую промышленность и разработку карьеров. На сегодня около 8,5 тысячи трудовых мигрантов работают в этих сферах.

– Какая работа ведется с самозанятыми, есть ли статистика, сколько их в регионе? На какие виды государственных пособий могут претендовать безработные?

– С прошлого года в области начата работа по формализации самозанятого населения и уточнению их статуса. На сегодня из 54 676 человек определены и актуализированы статусы около половины из них. По остальным ведется работа.

Часть из этой категории граж­дан – наемные рабочие, студенты. Более 5 тысяч подпадают под категорию незарегистрированных безработных. Это те, кто, оставшись без работы, не приходит в службы занятости для регистрации и получения социальных услуг.

– Но ведь в регионе работа есть. Видимо, все непременно мечтают о высокой зарплате?

– Да, это так. К сожалению, имеют место отказы от предлагаемых вакансий в связи не только с низкой зарплатой, но и отдаленностью от места постоянного проживания, вахтовым методом работы. В основном на это ссылаются женщины, воспитывающие малолетних детей.

В то же время, по данным статис­тики, среднемесячная заработная плата по области составляет 291 330 тысяч тенге. Видимо, поэтому безработные не всегда соглашаются на трудоустройство с низким размером оплаты.