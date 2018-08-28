​Работа на местах

Депутаты Мажилиса от партии «Нұр Отан» Ирина Аронова, Иван Клименко и Алия Сапарова посетили село Садовый, расположенное в Костанайской области. Народные избранники ознакомились с работой одного из крупнейших строительных производств региона ТОО «БК-Стройпром». В беседе с трудовым коллективом парламентарии разъяснили основные моменты Пяти социальных инициатив Президента, поговорили о повсе­дневных делах и заботах рабочих.

Тем временем в городе Каскелене Алматинской области состоялась встреча депутата Мажилиса, члена фракции «Народные коммунисты» Ирины Смирновой с коллективом учителей средней школы им. К. Сатпаева, на которой были подняты вопросы ежегодной августовской конференции-2018 педагогических работников, и по Пяти социальным инициативам Президента. В частности, были обсуждены вопросы, связанные с изменениями в законодательство по выходу учителей на пенсию по выслуге лет. Собравшиеся также отметили острую нехватку школьных инспекторов в условиях роста детской преступности.

После обмена мнениями по этим и другим проблемам парламентарий заверила, что все поднятые вопросы и предложения взяты ею на заметку и будут учтены в дальнейшей депутатской деятельности.