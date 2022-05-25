Работа на урожай

На востоке страны завершается посевная кампания.

По данным областного управления сельского хозяйства, ежедневно в регионе засеваются примерно 40 тыс. га зерновыми культурами, 25 тыс. га – масличными.

По прогнозам к 27 мая весенне-полевые работы на 1,4 млн га пашни будут практически полностью завершены. Останутся 13–15 тыс. га, отведенные под гречиху, где работы пройдут чуть позже в зависимости от погодных условий.

«Мы с каждым районом работали в тесном контакте, – отметили в управлении. – Настраивали, что весна будет короткой, сухой. Надо торопиться. На сегодня влага есть на глубине семи сантиметров, но в соответствии с долгосрочным прогнозом лето обещают засушливым.

Всего аграриям Восточного Казахстана на проведение полевых работ выделили 33 тыс. тонн топ­лива по цене 198–205 тенге за литр. Основные площади (43%) отведены под зерновые и зернобобовые, еще примерно треть – под масличные, пятая часть – под кормовые культуры, 1–1,5% – под картофель, овощи, бахчи.

Нет проблем с удобрениями – закуплено 36 тыс. тонн подкормки для земли. Кроме того, для поддержки семеноводства и развития орошаемого земледелия выделено примерно 6 млрд тенге на субсидирование.