Работа набирает обороты

Общество
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Работа по внедрению системы оплаты по комплексному подушевому нормативу направлена на устранение дисбаланса в финансировании ПМСП между регионами и создание условий для привлечения инвестиций на основе государственно-частного партнерства. 

Эти меры позволят обеспечить равный доступ населения к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи на первичном уровне. Профилактика станет основной деятельностью организаций ПМСП. Как сообщила пресс-служба МЗ РК, разрабатываются региональные планы приоритетного развития ПМСП и интеграции с профильными службами на 2014–2020 годы, механизм реализации солидарной ответственности за здоровье на уровне работодателя. Для выполнения поручений Главы государства также утвержден пошаговый план мероприятий Министерства здравоохранения, создается межведомственная рабочая группа под председательством заместителя Премьер-Министра РК.

Ирина Игнатова

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