Работа началась

Теперь все граждане, желаю­щие узнать любую информацию о партии, ознакомиться с ее предвыборной программой, агитационными материалами и получить ответы на любые интересующие вопросы, смогут прийти в штабы по всей стране, отмечается в сообщениях «Respublica» в социальных сетях.

Помимо республиканского штаба, у партии «Respublica» действуют 20 региональных штабов во всех областях, городах респуб­ликанского значения и столице.

Председатель Айдарбек Ходжаназаров, сопредседатель Сырымбек Тау и другие лидеры партии сами разместили первые агитплакаты «Respublica» на установленных для таких материалов местах.

Также после официального старта агитационного периода нынешней электоральной кампании на официальном сайте политического объединения была опубликована предвыборная программа партии «Restart. Reforma. Respublica» на казахском и русском языках.

Документ, с которым партия идет на свои первые выборы, состоит из шести приоритетных направлений, которые посвящены вопросам образования, медицины, экономики, политики, культуры, развития агропромышленного комплекса.