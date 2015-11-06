На одном из брифингов нынешнего года руководитель управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Альбек Несипбеков сказал, что область находится на предпоследнем месте среди регионов Казахстана по доступности питьевой воды. Далее были приведены такие цифры. Из 407 сельских населенных пунктов региона центральным водоснабжением охвачены 79 сел, а 317 действующих в регионе передвижных насосных станций используют воду из местных источников. В 81 селе применяют воду, очищенную в комплексных блок-модулях, 11 населенных пунктов пользуются привозной водой.
Объясняя такую ситуацию, руководитель отметил, что, во-первых, в течение ряда лет в области не велись геологоразведочные работы по обследованию и подсчету подземных вод, что не позволяло сооружать системы водоснабжения. Во-вторых, смена подрядчиков, некачественное выполнение работ, различные тяжбы и отсутствие регулярного финансирования сдерживали строительно-монтажные работы на главных объектах региональной программы «Ақ бұлақ» – Беловодском и Майском групповых магистральных водопроводах. Ввод их в эксплуатацию позволит обеспечить надежным и качественным снабжением иртышской водой около 55 сел на севере и юге области.
Исходя из этого и работая над ошибками, в павлодарском Прииртышье оперативно взялись за геологоразведку. В прошлом году были получены данные по 18 селам. В нынешнем будет выполнена «доразведка» в Лебяжинском и Успенском районах. Кроме того, начнутся поисковые работы еще в 45 селах.
Как рассказал Альбек Несипбеков, в прошлом году за счет средств областного бюджета были разработаны 57 проектов по строительству централизованных водопроводов в сельских населенных пунктах. Из них 42 проекта на общую сумму 26,9 млрд тенге планируется реализовать в 2016–2018 годах.
Кроме того, в нынешнем году области из республиканского бюджета выделено 735 млн тенге на завершение реконструкции двух водопроводов в райцентре Иртышск и поселке Жолкудук сельской зоны города Аксу. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой сразу 9 тыс. человек. И самое главное, в текущем году запланирован ввод в эксплуатацию первых очередей Майского и Беловодского групповых водопроводов. С выходом их на полную мощность качественную питьевую воду получат, как уже говорилось, 55 сел, где проживают свыше 30 тыс. человек. А к 2020 году, по прогнозам специалистов, центральный водопровод должен появиться в 309 селах региона.
…Недавно, проверяя, как выполняется программа «Ақ бұлақ», аким области Канат Бозумбаев побывал в Иртышском районе на Беловодском групповом водопроводе.
– Здесь в августе нынешнего года в райцентре Иртышск уже введен в эксплуатацию внутрипоселковый централизованный водопровод стоимостью 1,8 миллиарда тенге. Он пока что задействован от старых очистных сооружений и подведен к 1 638 дворам. Тем самым почти 7 500 жителей Иртышска обеспечены централизованным водоснабжением. В следующем году наконец-то должен быть подключен к работе Беловодский магистральный водопровод. Председатель Комитета по водным ресурсам Минсельхоза республики Ислам Абишев уверил меня, что весной 2016 года запустят в работу импортные насосы. В первую очередь очищенная речная вода придет в Иртышск, – подчеркнул аким области.
Пока же завершается строительство объектов на головном водозаборе, ведется обустройство колодцев и камер на магистральном водоводе, установлены ограждения головных сооружений Беловодского группового водопровода. То есть все свидетельствует о том, что первая очередь подземного потока – на выходе и недалек тот день, когда сельчане получат питьевую воду.