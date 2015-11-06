​Работа над ошибками

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

На одном из брифингов нынешнего года руководитель управления недропользования, окру­жающей среды и водных ресурсов Альбек Несипбеков сказал, что область находится на предпоследнем месте среди регионов Казахстана по доступности питьевой воды. Далее были приведены такие цифры. Из 407 сельских населенных пунк­тов региона центральным водоснабжением охвачены 79 сел, а 317 действую­щих в регионе передвижных насосных станций используют воду из местных источников. В 81 селе применяют воду, очищенную в комплексных блок-модулях, 11 населенных пунктов пользуются привозной водой.

Объясняя такую ситуацию, руководитель отметил, что, во-первых, в течение ряда лет в области не велись геологоразведочные работы по обследованию и подсчету подземных вод, что не позволяло сооружать системы водоснабжения. Во-вторых, смена подрядчиков, некачественное выполнение работ, различные тяжбы и отсутствие регулярного финансирования сдерживали строительно-монтажные работы на главных объектах региональной программы «Ақ бұлақ» – Беловодском и Майском групповых магистральных водопроводах. Ввод их в эксплуатацию позволит обеспечить надежным и качественным снабжением иртышской водой около 55 сел на севере и юге области.

Исходя из этого и работая над ошибками, в павлодарском Прииртышье оперативно взялись за геологоразведку. В прошлом году были получены данные по 18 селам. В нынешнем будет выполнена «доразведка» в Лебяжинском и Успенском районах. Кроме того, начнутся поисковые работы еще в 45 селах.

Как рассказал Альбек Несипбеков, в прошлом году за счет средств областного бюджета были разработаны 57 проектов по строительству централизованных водопроводов в сельских населенных пунктах. Из них 42 проекта на общую сумму 26,9 млрд тенге планируется реализовать в 2016–2018 годах.

Кроме того, в нынешнем году области из республиканского бюджета выделено 735 млн тенге на завершение реконструкции двух водопроводов в райцентре Иртышск и поселке Жолкудук сельской зоны города Аксу. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой сразу 9 тыс. человек. И самое главное, в текущем году запланирован ввод в эксплуатацию первых очередей Майского и Беловодского групповых водопроводов. С выходом их на полную мощность качественную питьевую воду получат, как уже говорилось, 55 сел, где проживают свыше 30 тыс. человек. А к 2020 году, по прогнозам специалистов, центральный водопровод должен появиться в 309 селах региона.

…Недавно, проверяя, как выполняется программа «Ақ бұлақ», аким области Канат Бозумбаев побывал в Иртышском районе на Беловодском групповом водопроводе.

– Здесь в августе нынешнего года в райцентре Иртышск уже введен в эксплуатацию внутрипоселковый централизованный водопровод стоимос­тью 1,8 миллиарда тенге. Он пока что задействован от старых очистных сооружений и подведен к 1 638 дворам. Тем самым почти 7 500 жителей Иртышска обеспечены централизованным водоснабжением. В следующем году наконец-то должен быть подключен к работе Беловодский магистральный водопровод. Председатель Комитета по водным ресурсам Минсельхоза республики Ислам Абишев уверил меня, что весной 2016 года запустят в работу импортные насосы. В первую очередь очищенная речная вода придет в Иртышск, – подчеркнул аким области.

Пока же завершается строительство объектов на головном водозаборе, ведется обустройство колодцев и камер на магистральном водоводе, установлены ограждения головных сооружений Беловодского группового водопровода. То есть все свидетельствует о том, что первая очередь подземного потока – на выходе и недалек тот день, когда сельчане получат питьевую воду.

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