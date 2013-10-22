Только после жесткой, но справедливой критики Главы государства во время расширенного заседания Правительства в отношении руководства АО «Жилстройсбербанк» были предприняты конкретные шаги и меры со стороны нацхолдинга «Байтерек», который курирует этот финансовый институт. Напомним, что еще летом нынешнего года народные избранники подняли вопрос о том, что не все благополучно с реализацией одной из самых социально значимых программ по жилью, за которую отвечает данный банк.

Президент страны Нурсултан Назарбаев лично поручил Куандыку Бишимбаеву навести порядок в деятельности Жилстройсбербанка, вернув доб­рое имя госпрограмме «Доступное жилье». На брифинге в Службе цент­ральных коммуникаций при Президенте глава нацхолдинга сообщил журналистам о результатах «работы над ошибками».

– Проверка специально созданной комиссии подтвердила факты незаслуженного получения квартир по гос­программе руководителями банка и их родственниками. Кроме того, были выявлены отдельные процедурные нарушения при формировании пулов покупателей жилья. Вся информация направлена в Правительство, – сказал К. Бишимбаев.

Он добавил, что такие махинации не прошли бесследно для провинившихся банкиров. Еще в сентябре текущего года досрочно прекратили полномочия два заместителя председателя правления Жилстройсбербанка. А на этой неделе решением правления холдинга «Байтерек» досрочно прекращены полномочия руководителя банка Нурбиби Наурызбаевой. Отдельные руководители уволились по собственному желанию, отметил глава нацхолдинга «Байтерек».

Куандык Бишимбаев после этой новости представил журналистам нового руководителя банка. Им стал финансовый и инвестиционный аналитик, имеющий опыт работы в отечественной банковской системе, Айбатыр Жумагулов.

– В настоящее время нашим холдингом прорабатывается вопрос о добровольном возврате квартир руководящими работниками банка. В случае недостижения согласия по данному вопросу мы планируем истребовать квартиры в судебном порядке с привлечением местных исполнительных органов, которыми были заключены договоры купли-продажи квартир, и органов прокуратуры, – подчеркнул К. Бишимбаев.

Выступая перед журналистами, глава «Байтерека» также подробно рассказал о том, какие меры будут приняты для повышения прозрачности работы банка, чтобы не допустить подобных махинаций в будущем.

Во-первых, будет введено ограничение на участие в госпрограмме «Доступное жилье» для руководителей банка и их семей. Это коснется в первую очередь членов совета директоров, правления, директоров филиалов и управляющих директоров банка. Во-вторых, изменения кос­нутся и некоторых пунктов самой программы, где будут учтены такие факторы, как отсутствие недвижимости и потребности в улучшении жилищных условий у потенциальных участников программы.

– Если человек обеспечен жиль­ем, то он не будет допущен к прог­рамме. Кроме того, мы планируем ввести ограничения по уровню доходов потенциальных участников программы. Ведь есть те, кто получает высокую заработную плату и способен самостоятельно приобрести жилье на рынке. Чтобы получить жилье в определенном регионе, участник программы «Доступное жилье» должен также проживать в этом регионе не менее двух лет, – отметил он.

Перечислив все эти условия, глава нацхолдинга «Байтерек» предупредил, что госпрограмма «Доступное жилье» находится в компетенции Правительства, и только оно вправе вносить в нее изменения.

– Но мы будем инициировать эти изменения, поскольку считаем, что они необходимы для улучшения жилищной госпрограммы. Надеемся, что Правительство нас поддержит, – заметил К. Бишимбаев.

Что касается обеспечения прозрачности в деятельности Жилстройсбербанка, то в этом вопросе большие надежды возлагаются на автоматизацию бизнес-процессов. Уже сейчас на веб-сайте банка можно получить информацию о своем порядке в очереди на получение жилья. В будущем каждый казахстанец, участвующий в программе «Доступное жилье», сможет подать заявку через Интернет. Рассматривается возможность включения граждан в комиссии по формированию пулов покупателей в качестве независимых наблюдателей.

Что касается улучшения качества обслуживания в банках и повышения информированности населения о возможностях участия в госпрограмме, то и тут ожидаются перемены.

– Мы намерены разобраться с очередями в банке, а также изменить маркетинговую стратегию. В этом плане надеемся на вашу поддержку, уважаемые журналисты, – резюмировал Куандык Бишимбаев.

Но эта своеобразная диагностика затронула не только АО «Жилстройсбербанк», но и деятельность еще 9 финансовых институтов развития, которые входят в состав нацхолдинга. Это АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «КазЭкспортГарант», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Национальное агентство по технологическому развитию», АО «Kazyna Capital Management», АО «Фонд стрессовых активов», АО «Банк развития Казахстана», АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов» и АО «Казахстанская ипотечная компания».

Все они обладают значительным потенциалом. И, по оценке специалистов, именно создание холдинга «Байтерек» позволит государству ежегодно экономить около 15 млрд. тенге за счет синергии в управлении финансовыми ресурсами. Кроме того, имеющиеся внутренние резервы дочерних организаций холдинга способны обеспечить дополнительные вливания в экономику страны в размере 4 млрд. долларов.

Кульпаш КОНЫРОВА, Астана