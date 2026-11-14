Работа над ошибками

В регионе усилят контроль за правильностью написания текстов на казахском языке на вывесках зданий, объектах наружной рекламы и информационных стендах.

Коллаж: пресс-служба облакимата

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматинской облас­ти, запущен цифровой проект «Умный мониторинг». В состав мониторинговых групп войдут представители районных филиа­лов международного общества «Қазақ тілі», других общественных объединений, а также граждане, неравнодушные к вопросам развития государственного языка.

Отныне каждая выявленная контролерами ошибка в написании казахских текстов будет внесена в специальную цифровую карту. На ней красным цветом обозначат объекты, где обнаружена та или иная неточность. Пометка желтым маркером будет означать «ведется работа по исправлению ошибки», зеленым – «нарушение устранено».

Обнаружив надпись, не соответствующую правилам правописа­ния казахского языка, участник мониторинговой группы сфото­графирует объект, разместит фото и адрес на карте в онлайн-режиме. После чего данная информация направляется в местный акимат, представители которого обяжут хозяев заведений (будь то магазин, ресторан) устранить выявленные нарушения.

Исправив ошибку, предприниматель должен будет загрузить в систему обновленную фотографию вывески. После соответствующей проверки специалистами объект получит зеленую отметку.

По словам руководителя управления по развитию языков Алматинской области Салтанат Беспаевой, раньше соблюдение языковых требований при размещении вывесок и наружной рекламы контролировалось на основании обращений граждан, мониторинга акиматов, а также в рамках летней акции «Тіл тазалығын сақтайық!» («Сохраним чистоту языка!»). Однако информация о выявленных ошибках хранилась в разных источниках, в связи с чем было сложно отследить ход устранения нарушений. Новая система позволит объединить данные на одной платформе и представить результаты работы мониторинговых групп в каждом районе и городе.

– Пилотный проект осущест­влен в селе Байсерке Илийского района, – сообщила Салтанат Беспаева. – Здесь в ходе мониторинга в интерактивную карту внесли 120 языковых ошибок. Сейчас аналогичная работа проводится во всех районах и городах области. До конца года планируется внести в карту выявленные нарушения и сформировать единую базу данных. Затем эта информация будет передана местным акиматам для проведения разъяснительной работы с предпринимателями и оказания им содействия в устранении нарушений.

В дальнейшем с помощью искусственного интеллекта в сис­тему «Умный мониторинг» планируется внедрить функцию автоматического выявления ошибок в текстах и некорректных переводов.

С начала года в Алматинской области проведена проверка 335 субъек­тов малого и среднего бизнеса на предмет соблюдения Закона «О языках в Республике Казахстан» на стендах внутренней и наружной рекламы, а также в информационных материалах. В результате выявлено 170 языковых ошибок, из которых 114 уже исправлены. В числе наиболее распространенных нарушений – отсутствие меню, вывесок, ценников, объявлений на государственном языке.

Согласно действующему законодательству, за нарушение вышеуказанных требований к размещению визуальной информации вначале выносится предупреждение. Затем, если предприниматель не реагирует и в течение года повторно допускает аналогичное нарушение, ему грозит штраф в размере от 5 до 25 МРП (от 21 625 до 108 125 тенге) в зависимости от категории субъекта бизнеса.

Впрочем, не только бизнес-структуры, но и порой госучреж­дения допускают грамматичес­кие, стилистические и другие ошибки на казахском языке, устанавливая информационные билборды.

К слову, внести вклад в сохранение чистоты государственного языка могут и граждане, не участ­вующие в работе мониторинговых групп. Для этого достаточно направить обращение в областное управление по развитию языков через систему e-Otinish, сообщив об ошибках в текстах на улицах и зданиях.