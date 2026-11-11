Работа найдется каждому

Занятость
Насихат Оркушпаева
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Содействие трудоустройству – один из главных приоритетов политики государства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов, инфографика Натальи Ляликовой

По информации Министер­ства труда и социальной защиты населения, с 2019 по 2025 год включительно в стране создано более 3,6 млн новых рабочих мест, 2,4 млн из которых постоянные.

Такие результаты в числе прочего удалось достичь благодаря деятельности карьерных центров. При этом семь лет назад служба занятости работала в формате традиционных ЦОНов, которые были преобразованы только с 2023 года. Вместе с наименованием изменилась и направленность службы занятости: она перешла от простого учета безработных к активному карьерному сопровождению. Только за 2025-й открылось 564,2 тыс. рабочих мест, и большая часть (64%) также пришлась на постоянную занятость.

Если смотреть на ситуацию в региональном разрезе, то самый высокий процент постоянной работы от общего числа новых мест зафиксирован в Акмолинской и Костанайской областях (по 76%), а также в Жамбылской (72%), Актюбинской областях и Шымкенте (по 71%). Что касается отраслей деятельности­, то в лидерах экономическая направленность – 137,7 тыс. мест (38%), на втором и третьем местах – образование (80,5 тыс.) и сельское, лесное и рыбное хозяйство (60,4 тыс.). Далее следуют строительство, здравоохранение и соцобслуживание, торговля, транспорт и логистика, промышленность.

– В рамках проекта «Цифровая служба занятости» мы внедряем­ новый подход к содействию в трудоустройстве граждан. Проще говоря, переходим от преимущественно заявительного принципа работы и разовых консультаций в карьерных центрах к проактивному предложению помощи и последовательному сопровождению соискателей до трудоустройства. Одно из ключевых направлений – выявление граждан, нуждающихся­ в содействии занятости, без необходимости их самостоя­тельного обращения в карьерные центры. На основе сведений государственных информационных систем определяются потенциальные соис­катели, которым предлагается помощь в поиске работы. Получить такую помощь человек может на Электронной бирже труда Enbek.kz, – говорит исполняющий­ обязанности­ директора департамента занятости Министерства труда и социальной­ защиты населения Айжан Жапалбаева, добавляя, что с согласия­ гражданина­ автоматически формируется цифро­вое резюме, включающее сведения об образовании, трудовом опыте и профессиональных навыках.

Важная роль отводится специалистам карьерных центров, которые помогают гражданину воспользоваться предложенными возможностями и сопровож­дают его на различных этапах поиска работы. Специалист консультирует соискателя, помогает подготовить резюме, откликнуться на вакансии и взаимодействовать с работодателями. Если трудоустрой­ство не состоялось, выясняет причины и совместно с гражданином определяет дальнейшие действия: продолжить поиск вакансий, скорректировать резюме или помочь подготовиться к следующему собеседованию.

Для организации такой работы представители профильного министерства внедряют цифровые инструменты, позволяющие закреплять граждан за специалистами, вести историю консультаций, планировать дальнейшие мероприятия и отслеживать результаты сопровождения.

По сведениям МТСЗН, с учетом цифровых тенденций в процессы активно внедряется искусственный интеллект. Сейчас он помогает подбирать для людей подходящие вакансии и давать персональные рекомендации. Чтобы человеку было проще сориентироваться, запущен ИИ-помощник прямо в смартфоне. С ним можно пообщаться в формате обычного диалога, например, рассказать, какую работу хочется найти, уточнить условия. В ответ помощник подскажет подходящие вакансии, курсы обучения или расскажет, на какую поддержку от государства можно рассчитывать.

Отметим, что проект Цифровой службы занятости реализуется с июля 2026 года в Павлодарской и Мангистауской областях. За этот период предложения о содействии в трудоустройстве направлены 59,2 тыс. граждан. На сегодняшний день трудоустроены 7,5 тыс. человек. До конца 2026 года ведомством планируется масштабирование Цифровой службы занятости на все регионы страны. Внедряемый подход направлен на переход от предоставления отдельных услуг к комплексному сопровождению гражданина, при котором цифровые возможности и работа специалистов карьерных центров дополняют друг друга для достижения конечного результата – трудоустройства.

#ЦОН #занятость #Минтруда #трудоустройство

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