Послание Президента многогранно. Чувствуется, что Касым-Жомарт Токаев прислушивается к экспертному сообществу. Оттого и качество этого Послания такое высокое.

Деятельность Парламента поднимается на новый уровень. Мне, как человеку, который только в прошлом году стал мажилисменом и прошел непростое горнило праймериз, очевидно: законодательные процедуры между верхней и нижней палатами Парламента зарегламентированы, а ответственность размыта.

Изменение принципов формирования маслихатов и Мажилиса даст депутатам больше полномочий наряду с повышенной ответственностью за принимае­мые решения.

Мажоритарные выборы депутатов, несомненно, оживят политическую жизнь страны. Прошедшая в январе 2021 года избирательная кампания всколыхнула партии. Первые поправки, касающиеся внесения графы «против всех» в бюллетень, были началом изменений.

Говоря о мажоритарных выборах, надо понимать, что это позволит неравнодушным казахстанцам заявить о себе и своей позиции. Это нормальный процесс. Мы должны принимать как должное, что не все готовы представлять в выборных органах какую-либо существующую партию. У нас есть группы активных казахстанцев, чье мнение не совпадает с целями и программами этих партий. Предлагаемые Президентом изменения дают людям выбор – создать свою партию или остаться беспартийным.

В нынешних условиях малочисленные партии не могут получить мандаты в Парламенте. Изменение принципов выборнос­ти депутатов даст им доступ в Мажилис.

По предложению Президента в Мажилисе доля мажоритариев составит 30%, а на местном (районы и города) – 100%. Учитывая степень влияния депутатов разных уровней на качест­во жизни населения, прямые выборы на местах оправданы. Они позволят не только максимально представить разные социальные группы населения, но и создадут плюрализм мнений. В районах люди хорошо друг друга знают и голосуют за конкретного человека.

Сочетание мажоритарной и пропорциональной систем в Мажилисе оправдано с точки зрения эффективности гос­управления и согласованности в принятии решений.

При этом политические реформы на порядок повышают ответственность депутатов за свои решения. Сегодня члены партии «AMANAT» отчитываются перед избирателями в рамках поездок в регионы. Считаю, что это хорошая практика, когда ты не оторван от своей области, когда обязан сделать максимум возможного для решения проблем жителей самых удаленных сел. Не всегда получается решить вопросы в одночасье, однако движение есть.

Говоря о повышении ответственности, я имею в виду и законотворческую работу. Глава республики предложил лишить Сенат права вносить изменения в предлагаемые Мажилисом законопроекты. Верхняя палата Парламента сможет их либо принимать, либо отклонять.

И тут уже мажилисмены должны будут учесть замечания и исправить их с оглядкой на весь тот багаж знаний и мнений, что был собран в рамках разработки законопроекта. С одной стороны, мы получаем возможность услышать мнение сенаторов, с другой – будем полностью отвечать за те пункты и статьи законов, что написали и предложили. Мне такой формат работы видится наиболее сбалансированным.

В условиях непростой международной повестки, когда все динамично меняется, важно, что Президент одной из главных задач видит сохранение территориальной целостности и суверенитета государства. Потому форсирует реформы: то, что было обещано осенью, озвучивается уже сейчас. Важно видеть проблемы и пути их решения, и у Президента это получается.